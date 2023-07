La prolungata ed eccezionale ondata di caldo africano che ha colpito nelle settimane scorse l’Italia ha lasciato il testimone ad un’area anticiclonica di matrice oceanica e a correnti più temperate. Questa figura barica garantisce condizioni di generale bel tempo e un caldo pressoché normale, senza gli eccessi termici tipici del promontorio africano.

Tuttavia nel corso del week end l’Anticiclone mostrerà segnali di cedimento su parte della penisola. Ci riferiamo all’area del Nord Italia, dove avremo un calo della pressione associato all’infiltrazione di corrente più fresche e instabili di origine atlantica, legata ad una vasta circolazione depressionaria colma di aria fresca presente sull’Europa centro-meridionale.

Queste correnti determineranno il ritorno di qualche temporale, localmente anche di forte intensità. Non preoccupatevi però, non torneranno i fenomeni estremi che hanno colpito vaste aree del Settentrione nei giorni scorsi, la cui intensità è stata moltiplicata proprio dalla presenza di aria molto calda e umida sospinta dall’Anticiclone Africano.

Vediamo nel dettaglio dove potranno colpire questi temporali previsti nel fine settimana:

Sabato 29 Luglio: dopo una mattinata asciutta e in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio formazione di rovesci e temporali su gran parte dei settori alpini/prealpini, che fra tardo pomeriggio-sera si estenderanno anche alle pianure, specie medio-alte pianure di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Fenomeni localmente di forte intensità con grandine di piccola o media taglia e raffiche di vento.

Domenica 30 Luglio: Instabile fin dal mattino e poi nelle ore pomeridiane sul Nord-Est, in particolare Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno potrebbe spingersi anche sull’Emilia Romagna nel corso delle ultime ore della giornata. Tempo più asciutto invece al Nord-Ovest.

In entrambe le giornate il tempo permarrà stabile invece su tutto il Centro-Sud, dove l’Anticiclone Africano in temporaneo rinforzo garantirà condizioni di forte stabilità atmosferica, caldo in aumento e ampio soleggiamento.