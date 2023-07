Il Mediterraneo bolle, anzi ribolle, con questo meteo così folle ed estremo. Troppo caldo, davvero esagerato e senza mezze misure. Ma non è solo quello a essere letale. Lo è pure la sua persistenza! Anzi, è proprio quest’ultima la Spada di Damocle. Più sono presenti questi mostri africani e maggiormente riscaldano la superficie marina.

Tutto questo caldo si riflette pure nel mare

Non pensiamo sempre e solo all’atmosfera. C’è pure il mare a ribollire, con temperature quasi mai viste prima. Certo, è possibile che una veloce rinfrescata ci sia di qua e di là.

Ma il rimescolamento, quello vero, sarà solo da Settembre in poi, quindi è possibile che davvero prima di allora il Mare Nostrum continui a scaldarsi sempre di più. E sappiamo bene che tutto ciò non fa altro che gettare benzina sul fuoco.

Fenomeni estremi ogni volta che c’è una perturbazione

Purtroppo è un resoconto da tenere drammaticamente in considerazione. Sappiamo che l’Estate è da sempre stagione di temporali, anche forti, ma mai di questa intensità né tantomeno estensione. Non si può avere paura ogni volta che piove. Queste piogge non sono benefiche, ma fanno ulteriori danni ai suoli arsi dal caldo.

Pertanto, alla luce di ciò, se ci mettiamo pure i mari bollenti, l’energia termica presente (e preesistente) in ogni perturbazione sarà davvero tanta!

L’Autunno: ci sono concreti pericoli

L’Autunno, sarà una stagione da monitorare con molta attenzione. Se anche Agosto infatti dovesse seguire lo stesso andazzo africano, la prossima stagione autunnale potrebbe risultare pericolosa. Avete presente i cicloni mediterranei? I TLC o Medicane?