Il “maltempo” non arriva solo con la pioggia o con i temporali, bensì anche col caldo. Più precisamente quando entriamo nel campo dei fenomeni meteo estremi è sempre bene parlare di maltempo. Ed è proprio quel che succederà nel corso della settimana o addirittura nei prossimi 10 giorni.

Il caldo sta già avvolgendo tutta Italia, ma siamo solo agli albori di quella che potrebbe diventare una delle più forti ondate di caldo degli ultimi anni. Così, tutto ad un tratto e quasi inaspettatamente, considerando che abbiamo vissuto un Giugno gradevole e piovoso, il grande caldo avvolgerà l’Italia in maniera fin troppo esagerata.

CALDO INTENSO AL NORD

Il settentrione, il lato tirrenico e le isole maggiori sono già alle prese col caldo intenso da diverse ore. Le temperature massime hanno sfiorato i 37-38°C in Val Padana, mentre in Sardegna si registrano i 40°C nei settori interni. Ovviamente parliamo di temperature all’ombra, sia chiaro.

CALDO ESTREMO VERSO IL SUD

Ma ora toccherà al sud, oltre che alle isole maggiori, fare i conti con una forte accelerazione del promontorio nord-africano. Il caldo si intensificherà nettamente su tutto il Meridione da mercoledì in poi, almeno fino ad inizio prossima settimana. Insomma le temperature saliranno ancora e potranno superare i 40°C su molte località dell’entroterra su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Contemporaneamente il caldo diverrà più afoso di giorno in giorno grazie ad un aumento progressivo dell’umidità su coste e pianure. Farà caldo non solo di giorno ma anche di sera. Inoltre, sottolineiamo, andiamo incontro alle ormai sempre più frequenti “notti tropicali” dove la sensazione di afa è piuttosto alta e la temperatura fatica a scendere sotto i 25°C anche in piena notte.

CALDO DA RECORD?

Le ultime emissioni dei modelli meteo ci parlano di una ulteriore, clamorosa, intensificazione del caldo tra 17 e 18 Luglio. In questi due giorni le temperature potrebbero raggiungere i 43-44°C nelle zone interne di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna. Fino a 40-41°C su Campania, Molise, Abruzzo. Insomma parliamo di temperature potenzialmente da record, che potrebbero far vacillare precedenti record di caldo. Ma di questo ne parleremo meglio in altri editoriali.