Luglio sarà un mese dal meteo totalmente compromesso. Cosa vogliamo dire? Dopo la violenta fenomenologia che c’è stata nei primi giorni, è arrivata una feroce ondata di caldo.

È vero che quest’ultima verrà interrotta da qualche temporale al Nord, ma non possiamo non dire che il tempo di questo mese è oramai compromesso.

Cosa intendiamo dire

Sicuramente che Luglio 2023 risulta e risulterà tipico degli anni Duemila. Ci eravamo illusi con un buon mese di Giugno, moderatamente fresco e molto piovoso. L’Estate sembrava partita in sordina, molti lettori ci chiedevano quando sarebbe arrivata la stabilità atmosferica. Ed eccola qui, veramente in pompa magna.

Queste condizioni meteo stanno compromettendo il periodo centrale dell’Estate. Come capita spesso, si passa letteralmente e in breve tempo da un estremo all’altro. Troppi temporali con troppa grandine, poi successivamente troppo caldo, e dopo ancora pericolo fenomeni estremi.

È tutto un estremo oramai

Abbiamo già scritto in nostri altri articoli meteorologici che il trimestre estivo sta letteralmente diventando tutto un estremo. Non c’è più la linea di mezzo. Non c’è più la bella Estate azzorriana, fatta di temperature gradevoli, cieli azzurri, afa quasi assente e rovesci temporaleschi qua e là con una discreta frequenza ed estensione. No, ormai non c’è più tutto questo.

La nuova normalità è fatta dall’anticiclone africano. È lui che detta legge, che porta a temperature bollenti, nottate opprimenti, clima irrespirabile sulle coste. Unico refrigerio, chi ha la possibilità di andare in medio alta montagna. Per il resto le città diventano invivibili, ma anche andare al mare può diventare pesante. Sì è vero ci si può rinfrescare nell’acqua, ma comunque si dorme male, troppa umidità di sera e di notte.

Si suda in abiti estivi anche al chiaro di luna. Purtroppo, questa è la nuova normalità non dobbiamo sperare che in futuro cambi qualcosa in positivo. Anzi, siamo abbastanza certi che andrà sempre peggio.