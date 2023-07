Le previsioni meteo dei prossimi 10 giorni sono piuttosto preoccupanti. Dopo un inizio Luglio particolarmente fresco e senza eccessi di alcun tipo, sta davvero per cambiare tutto e arriva un qualcosa di molto preoccupante.

Stiamo parlando di una cupola africana estremamente cattiva, che dovrebbe lambire l’Italia(il core sarà più a ovest), ma al tempo stesso portare temperature molto alte. Ma andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti meteorologici dei vari modelli europei.

Che caldo che ci sarà!

A partire dal 6 e il 7 Luglio cambia davvero tutto e l’Estate si fa molto cattiva. Non stiamo parlando di temperature da record, però sicuramente andremo molto sopra le medie.

Avevamo paventato l’ipotesi dell’arrivo di un’onda calda violenta al Centro e al Sud, ma -aggiornamento dopo aggiornamento- si è visto che anche il Settentrione verrà coinvolto. La cupola risulterà particolarmente estesa e tenace, anche se non dovrebbe risultare troppo prolungata.

Una delle peculiarità di questa nuova Estate 2023 è che le onde calde possono essere anche forti, ma dovrebbero risultare piuttosto brevi. A differenza dell’anno passato, di fatti, il caldo è comunque presente ma in maniera inferiore e soprattutto spiccatamente più breve.

Luglio come proseguirà?

Questa onda calda in arrivo dovrebbe durare 4 o 5 giorni. Potrebbe essere piuttosto feroce, ma -come già detto- non ci sono i presupposti perché sia estremamente prolungata. Come proseguirà il mese centrale estivo? Sicuramente il caldo fa il suo corso, perché siamo per entrare nel periodo proprio dove è statisticamente più facile.

Però abbiamo già accennato in altri nostri articoli meteo che, pur facendo caldo, non ci sono i presupposti per ondate feroci e prolungate. Quindi, quest’anno ci va quasi di lusso rispetto a quello passato e, fino ad adesso a parte una breve ma intensa onda calda nel mese di Giugno, ci è andata molto bene.

Adesso anche Luglio vuole fare la sua parte, ma già il fatto che si intraveda una fine è sicuramente qualcosa di positivo.