Il grande caldo ci ha fatto visita per qualche giorno a Giugno, dopodiché si è dileguato lasciando spazio a correnti più instabili e temperature tutto sommato nelle medie del periodo. Ma la situazione meteo tornerà ad arroventarsi nei prossimi giorni?

Le novità dai centri di calcolo non sono per niente confortanti da questo punto di vista. Certamente per gli amanti del caldo intenso potrebbero essere considerati dei buoni aggiornamenti, ma è pur sempre vero che gli estremi non vanno mai bene, né in un senso né nell’altro.

Ebbene il grande caldo nord-africano potrebbe concretamente tornare in Italia, proprio sul finire della prima decade di Luglio. La prossima settimana sarà calda, su questo non ci sono dubbi, ma non ci discosteremo troppo dalle medie del periodo. Inoltre interverranno anche correnti instabili da ovest sul nord Italia, dove scateneranno vari acquazzoni e temporali pomeridiani e serali. Insomma solita storia delle ultime settimane.

Tutto però cambierà dall’8 Luglio: i modelli matematici sono concordi circa una nuova espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, il quale favorirebbe un deciso incremento delle temperature su tutto lo Stivale. Ma il grande caldo potrebbe farsi largo quasi esclusivamente sul Meridione e le isole maggiori, dove tra 8 e 13 Luglio potrebbe prender vita la seconda ondata di caldo intenso dell’Estate.

Ci sono ancora dei dubbi riguardo l’effettiva intensità del caldo. Dubbi del tutto leciti considerando che mancherebbe poco più di una settimana all’inizio della presunta ondata di caldo. Difatti il modello europeo ECMWF ipotizza uno scenario caldo ma senza grandi eccessi.

Sarà Estate tra 8 e 13 Luglio, soprattutto sul centro-sud e le isole maggiori. La base di partenza è proprio questa. Le incertezze riguardano soprattutto le temperature massime che potremo raggiungere in tale periodo, in una forbice che al momento va dai 30 ai 40°C. Nei prossimi aggiornamenti scioglieremo i dubbi esistenti.