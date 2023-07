Questo folle e assurdo Luglio 2023 ce lo ricorderemo a lungo, con un meteo davvero assolutamente estremo. La dicotomia tra temporali di violenza assurda e caldo fuori controllo, con record sbriciolati, fanno e faranno parlare ancora a lungo.

Ma, di questo passo, dove diamine stiamo finendo? Dritti nel baratro, nel regno dell’ignoto. Oramai è da molto tempo che gli scienziati ammoniscono che siamo vicini al punto del non ritorno climatico. Questo mese di Luglio ne è la prova, un nuovo, ulteriore, drammatico esempio del fatto che stiamo andando a sbattere. E pure in fretta.

Cronache meteo piene di devastazione. Ma che roba è?

Molti lettori ci dicono che hanno paura ogni volta che piove. Altri che non ne possono più del caldo. (anche se fortunatamente ha le ore contate). Sembrano i bollettini di guerra che ogni anno emergono di colpo.

Ma quanto continuerà questo orribile e tremendo scempio? La risposta è: dipende da noi! Solo noi umani possiamo limitare il riscaldamento globale, calmierando (e pure in fretta) le emissioni.

Questo perché l’atmosfera sente l’inerzia termica e risponde molto in ritardo. Ad esempio, se domani smettessimo di emettere qualsiasi gas serra, non sentiremmo molti benefici se non tra almeno una trentina d’anni.

Agosto: c’è paura che continui questo trend!?

Per quanto riguarda l’inizio di Agosto, sembra che le temperature possano rientrare nelle medie, quindi la follia climatica potrebbe perlomeno calmierarsi. L’alta pressione nord africana potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora del tutto chiara e pare essere meno feroce di Luglio.

Non ci sarebbero i presupposto per un inizio Agosto follemente caldo.

Già questa ci pare una buona notizia. Il tutto andrebbe ovviamente confermato di volta in volta. Per ora, non resta che consigliare di leggere i nostri aggiornamenti meteo quotidiani.