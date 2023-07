Questo Luglio 2023 ha avuto un meteo veramente fuori da ogni logica. Caldo ultra estremo, contrapposto a temporali furiosi, con danni di ogni ordine e grado. Eppure ciò non ci deve “sorprendere”: è già tutto scritto, e prima o poi doveva accadere. Solo che non è un caso, ma…un’anticipazione del futuro.

Caldo estremo e fenomeni estremi

Queste non sono altro che due facce della stessa medaglia. Fa veramente paura questo genere di cose. Questo tipo di tempo che stiamo vivendo da alcune settimane ci ha fatto capire quanto siano pesanti i cambiamenti climatici. E, oseremmo dire, irreversibili se continuiamo su questa strada.

Tutti i possibili modelli meteo a lunga gittata ci dicono che le estati del futuro saranno peggio di questa. Tali tipologie di tempo, dal caldo ultra estremo ai temporali violentissimi, diventeranno assolutamente normali.

O uno o l’altro

Si passerà quindi da fasi meteo di temperature furiosamente alte a temporali di inaudita violenza, autentiche bombe pericolose per la salute umana e quella pubblica. Danni ingentissimi potrebbero diventare normali, soprattutto se non riusciamo a adattarci e a mitigare questo fenomeno.

Ma come facciamo a limitare tutto ciò? Ormai non possiamo più farlo, andava fatto prima. Continuando ad emettere anidride carbonica non facciamo altro che aumentare l’effetto serra in atmosfera. Quest’ultimo non fa altro che aumentare i contrasti termici, il caldo in genere e l’energia termica presenti nella colonna d’aria.

Ecco perché il trend è ormai scritto e al massimo possiamo adattarci o per lo meno mitigare.

Il futuro fa paura

Risulta piuttosto chiaro che, alla luce di questa discussione, il futuro fa piuttosto paura. Ma noi non vogliamo incutere timori a caso. Piuttosto la consapevolezza che tutto questo non è normale e la colpa è per buona parte nostra. Ma non lo diciamo noi, dicono tutti gli autorevoli scienziati del pianeta.