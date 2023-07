No, non stiamo assolutamente esagerando. Le prospettive meteorologiche per la prossima settimana sono decisamente preoccupanti. Naturalmente ci riferiamo al caldo e alle temperature roventi che ci aspettano.

L’anticiclone Africano nelle ultime ore ha perso un po’ della sua potenza, soprattutto al Centro-Nord, dove si è registrata una discreta flessione delle temperature. Abbiamo qualche grado in meno anche al Sud, dove comunque il caldo continua ad essere intenso.

La tregua però, se così si può definire, sta già per concludersi. Ve lo avevamo preannunciato in vari altri articoli ed è ormai certezza. Da Domenica e poi soprattutto nel corso della settimana prossima l’Anticiclone Africano si rinvigorirà e avremo un’avvezione di aria calda ancor più intensa della precedente.

Domenica avremo già una generale intensificazione del caldo con le temperature che torneranno a salire verso i 36-38 gradi per quanto concerne i valori massimi. Da Lunedì in poi una “lingua infuocata” proveniente dal Nord-Africa si allungherà verso l’Italia portando condizioni di caldo estreme, con valori termici (in quota e al suolo) quasi analoghi a quelli che si registrano nell’area desertica africana.

Caldo estremo fra Lunedì e Giovedì sull’Italia. Oltre 45°C!

Il periodo di massima intensità ed estensione del caldo è previsto fra Lunedì 17 e Giovedì 20, quando tutta l’Italia sarà interessata da un vasto promontorio nord-africano che porterà insieme a temperature bollenti condizioni di stabilità e sole quasi ovunque. Le temperature faranno registrare picchi di 39-40 gradi sulla Pianura Padana, 42-44 gradi al Centro-Sud, ma localmente punte anche sui 45-47 gradi nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, e sulla pianura pugliese. Anche a Roma la temperatura dovrebbe superare i 40 gradi, toccando forse i 42-43 gradi soprattutto fra Martedì e Mercoledì. Non ci stupiremmo se diversi record di caldo assoluto verranno ritoccati verso l’alto.

Ci aspettano quindi diverse giornate di caldo estremo, con temperature che potranno risultare pericolose per la salute e creare forte disagio fisico. Farà caldissimo anche la notte: l’aria stagnante, la scarsa ventilazione associate alle temperature elevatissime renderanno le notti tropicali. La temperatura farà fatica a scendere sotto i 27-28 gradi anche in piena notte in molte città italiane.

Solo dopo il 20 Luglio il caldo potrebbe attenuarsi un po’ al Nord, con l’arrivo di correnti relativamente più fresche di origine atlantica che potrebbero portare anche dei fenomeni temporaleschi. Al Centro-Sud invece il caldo non mollerà la presa e continuerà ad essere intenso, probabilmente per tutto il fine settimana.