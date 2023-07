Purtroppo è la verità, l’Estate 2023 sta diventando un pericolo meteo! Cosa vogliamo dire? Che ricalca appieno le nuove Estati, ovverosia un mix di fenomeni meteo estremi. Si passa in fretta da ondate di calore severe a fenomeni temporaleschi molto violenti. Con tutte le conseguenze del caso.

La nuova normalità, un mix di cose micidiali

Il riscaldamento globale è inarrestabile e coinvolge tutti gli angoli del Pianeta. Come se non bastasse, l’Italia e l’area mediterranea sono un cosiddetto “hotspot climatico”. Questo vuol dire che in tale area geografica il clima cambia più velocemente e le temperature aumentano con maggiore velocità.

Come conseguenza abbiamo che l’atmosfera è sempre più carica di vapore acqueo e quando arriva una perturbazione fredda al Nord Atlantico le conseguenze sono presto dette.

Ovviamente, vogliamo tener conto che non è che ogni area d’Italia viene sempre coinvolta da fenomeni estremi, e nemmeno qualsiasi zona regionale. Tale fenomenologia è per definizione molto locale e quindi è difficile che venga interessata tutta una provincia o addirittura una regione da episodi grandinigeni venti forti o tornado.

Però le ultimissime cronache meteorologiche destano preoccupazione e dimostrano che il pericolo di fenomeni estremi è reale.

Vi invitiamo a leggere queste considerazioni

Nonostante fosse partita in ritardo e un poco zoppicante, l’Estate 2023 si sta prendendo il maltolto di gran carriera. Gira che ti rigira, l’anticiclone africano viene lo stesso a farci visita almeno una o due volte nella stagione estiva.

Ormai è impossibile avere un intero trimestre estivo senza nemmeno una cupola africana persistente. L’ideale sarebbe che tra una fase meteo rovente e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali. Il tutto senza sfociare ovviamente in fenomeni violenti. Ma purtroppo sappiamo che statisticamente è quasi impossibile che il passaggio da caldo estremo a piogge sia indolore. Oltretutto, la fine del caldo è tutt’altro che sicura…