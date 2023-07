Le condizioni meteo attuali sono pesanti. Nonostante a diversi lettori questo caldo piaccia, dobbiamo però sottolineare che si tratta di un qualcosa anomalo e soprattutto insano per la salute. Nei prossimi giorni, la colonnina di mercurio andrà oltre i 40 gradi su parecchie località del lato adriatico, del sud e delle isole maggiori, addirittura sfiorando i clamorosi 45 localmente.

Parliamo di temperature davvero esagerate, che non hanno nulla a che fare con l’Estate mediterranea, che oramai diventa sempre di più un lontano ricordo. Il nostro corpo non è abituato a questo genere di caldo anche particolarmente afoso e insopportabile.

Notti tropicali, toste e difficili

Il gran caldo comincia a farsi sentire di sera e di notte, soprattutto sulle coste dove la temperatura fatica a scendere come avviene nelle zone interne e montuose, non parliamo poi del cuore delle grandi città. Nelle prossime nottate le temperature rischiano di mantenersi attorno ai 27-29 gradi su diverse città di mare del sud e delle isole maggiori, il tutto con tassi di umidità notevoli. Insomma, non si respirerà nemmeno a sole tramontato e i tassi umidi risulteranno davvero pesanti.

Quando ritorneremo a respirare? La risposta

Ci sarà ancora da attendere molti giorni, su questo non ci sono dubbi. Il caldo sarà intenso e opprimente per tutta la seconda decade di Luglio, ma è possibile che si sfori persino nella terza decade. Solamente a fine mese cominciano ad intravedersi movimenti interessanti, che potrebbero far allontanare questa cupola africana e farci tornare a vivere serenamente.

Come sempre accade in questi casi, il Nord Italia è largamente favorito e attorno al 20-21 Luglio potrebbe arrivare un cambio radicale. Se tutto viene confermato, l’aria fresca dovrebbe scivolare, a suon di temporali anche su Centro e Sud Italia (ivi con pochi fenomeni) tra 22 e 23 Luglio. La tendenza meteo resta interessante e degna di analisi: non resta che invitarvi a seguirci ogni giorno!