Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono davvero nulla di buono. L’Italia sarà ancora in una posizione estremamente delicata. Verrà assediata da due fazioni opposte. Da un lato il caldo eccessivo nord africano (da record, che sta stancando tutti) e i temporali violenti, con grandinate e fortissime raffiche di vento.

Le cronache meteo sono impietose

Quel che è accaduto in Alto Adige non è altro che l’emblema! I temporali che stanno prendendo vita sui rilievi del Settentrione si stanno rivelando davvero violenti, esattamente come paventato: del tutto normale considerando che i contrasti termici sono molto marcati. Altro che catastrofismo!

Le Alpi e le Prealpi sono in una posizione tremenda, un crocevia di fenomeni estremi. Si scontrano due masse d’aria opposte. La prima è il flusso atlantico, umido, temperato e instabile. Dall’altra il caldo estremo dell’alta africana. Da questo scontro si sviluppano temporali di mostruosa entità.

Ancora temporali, ma solo in alcune regioni

Il Nord Italia resterà ai margini dell’anticiclone africano anche nel prosieguo di settimana e così pure nel meteo a 15 giorni Questo significa che il Settentrione sarà sede di forte e frequente instabilità convettiva.

Questi fenomeni saranno spesso violenti, poiché si svilupperanno sulla linea di demarcazione tra l’anticiclone africano e i flussi freschi nord-atlantici. Insomma, occhio ogni volta che sentirete un tuono!

Caldo eccessivo in mezza Italia

Il grande caldo nord africano sarà ampio protagonista anche nei prossimi giorni. Ma non è tutto. Si prevede un ulteriore aumento delle temperature ad inizio prossima settimana, stante l’ingresso nel Mediterraneo di masse d’aria roventi provenienti dal Sahara. Ciò fa paura: tra il 24 e il 26 Luglio irromperà in Italia l’isoterma +30 a circa 1600 metri di altitudine. Significa che a quella quota la temperatura arriverà a 30 gradi!

E al suolo? I valori risulteranno estremi su tutto il Sud ed entrambe le Isole Maggiori. Si ipotizzano temperature massime fino a 46-48 gradi su diverse località di Puglia, Calabria e Sicilia. Insomma, non certo distanti dalla fantomatica soglia dei 50, tanto osteggiata ma alla fine…vicina!