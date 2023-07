Il grande caldo sta per giungere al termine, non ci sono più dubbi a riguardo. Le condizioni meteo miglioreranno, in tal senso, a metà settimana su tutta Italia, anche sul Meridione che ormai è alle prese con temperature esagerate da quasi tre settimane.

La lunga ed estenuante ondata di caldo cominciata, pensate un po’, nel corso della prima decade di Luglio, sta per concludersi definitivamente a pochi giorni dal termine del mese. Martedì 25 sarà l’ultimo giorno di caldo estremo, addirittura il più caldo del mese sul Meridione.

Ultime ore di caldo estremo

Sarà una giornata rovente sul Meridione, con massime fino a 47-48°C in Sicilia e 44-45°C in Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature del genere potrebbero superare, clamorosamente, i nuovi record di caldo che sono stati registrati in queste ultime ore. Già i 47°C raggiunti a Palermo, alla stazione meteo dell’osservatorio astronomico. rappresentano un record storico per il capoluogo siciliano. Domani questo record così fresco rischia di essere nuovamente superato.

La grande attesa rinfrescata

Già nel corso di martedì la situazione inizierà a cambiare partendo dal nord Italia e l’alto Tirreno: un flusso fresco nord-atlantico farà scendere le temperature e porterà anche parecchi temporali.

Questa corrente fresca, sotto forma di venti di maestrale, invaderà tutta Italia nel corso della giornata di mercoledì, favorendo un repentino calo delle temperature anche sul dimenticato sud Italia e le isole maggiori.

Crollo delle temperature

Le temperature scivoleranno verso il basso di circa 10-15°C su tutto il centro-sud, portandosi addirittura sotto le medie del periodo su alcune località del centro Italia. Al sud, invece, si ritornerà in media con i valori del periodo: si tornerà a respirare aria più fresca e gradevole di notte, un vero toccasana dopo le notti tropicali vissute nelle ultime due settimane.

Questa svolta meteo sarà indispensabile per svuotare le nostre case da tutto il calore accumulato.