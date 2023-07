Il meteo comincia a dare fastidio a molte persone. Tanti lettori ci dicono che non ne possono più, che questo caldo li ammazza. E allora non vogliamo perdere troppo tempo, vogliamo andare subito al sodo. La fine del caldo è un’utopia? Vediamo i modelli che cosa ci propongono.

Le condizioni del tempo attuali e future

Parliamoci chiaro, andare avanti così non è più possibile, siamo davvero stanchi. Le folli temperature di questi giorni non bastano. Basti pensare che potrebbero addirittura venir superate da quelle ancora più allucinanti della prossima settimana. Figuriamoci andare avanti così per altre settimane o magari per tutto il mese di Luglio, sarebbe una catastrofe climatica senza precedenti.

Fortunatamente, c’è una discreta notizia. I centri di calcolo internazionali confermano un progressivo abbassamento dell’aria fresca nord atlantica durante l’ultima settimana di Luglio, anche se… non per tutti!

La fine del caldo generalizzata

Sì, ma quanto sarà incisivo questo abbassamento? Riuscirà veramente rispedire al mittente questo tremendo anticiclone africano? Beh, facendo una media di tutte le proiezioni modellistiche possiamo dirvi si e no.

Cosa intendiamo? Con ogni probabilità la struttura anticiclonica sarà costretta a ritirarsi verso sud. ma non troppo. Non sappiamo se sarà una ritirata definitiva, temiamo davvero proprio di no… Diciamo che in tal senso abbiamo molti dubbi e di fatti la storia meteo recente ci insegna che uscirne sarà davvero difficile.

Il prezzo da pagare

Proviamo a portare a casa questa benefica rinfrescata, anche se mancano ovviamente molti giorni. Benefica dal punto di vista delle temperature, perché dovrebbero scendere di parecchi gradi, riportandosi verso valori normali su gran parte delle nostre regioni. Non benefica perché probabilmente darà luogo a contrasti termici particolarmente pesanti.

Significa che oltre al calo delle temperature potrebbero verificarsi precipitazioni piuttosto violente, anche pericolose e assai dannose. Ma avremo modo di riparlarne. Sappiamo solo che potremmo rischiare grosso.