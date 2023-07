Luglio è iniziato con un meteo piuttosto particolare. I nostri lettori si saranno accorti che le temperature sono piuttosto gradevoli e le precipitazioni abbastanza frequenti. Pioggia e temporali stanno interessando ancora alcune zone del Centro e hanno interessato per due giorni praticamente tutto il Settentrione. Non fa caldo e questo è sicuramente un bene. Ma attenzione che le tendenze meteorologiche a medio termine non sono molto incoraggianti. Cosa vogliamo dire con questa particolare affermazione? Andiamo a vedere che cosa comporterebbe tale situazione se venisse confermata.

Il responso dei centri

I centri meteorologici europei ed americani, i più autorevoli sulle tendenze meteo a medio e lungo termine, hanno fiutato l’ipotesi di un mese di Luglio abbastanza caldo. Stiamo ovviamente parlando di un qualcosa di nettamente diverso dal terrificante 2022.

Fino ad adesso non c’è stato il benché minimo termine di paragone con la scorsa tremenda Estate. I lettori più attenti si ricorderanno che, oltre alla tremenda siccità che ci stava affliggendo e che andava su tutte le pagine dei giornali, eravamo alle prese con temperature costantemente sopra alle medie.

I brevissimi fronti freddi non erano altro che semplici rientri in media, per poi salire di nuovo subito sopra. Insomma un autentico calderone infernale, che per fortuna quest’anno non si sta minimamente ripetendo. Ma se il caldo si riprendesse il maltolto proprio nelle prossime settimane?

Non sarebbe la prima volta

Abbiamo già avuto degli episodi simili nel passato. Basta citare la 2013, che è stata un’Estate partita piuttosto in sordina e poi continuata con molto caldo. Pure la 2020, che ha avuto un mese di Giugno decisamente molto fresco, ma poi Luglio e Agosto sono stati caldi e siccitosi. Per non parlare della 2021, con una dicotomia fatta di piogge eterne al Nord e caldo incendi al Sud.

Per adesso stiamo vedendo che le carte meteo il nostro possesso non promettono cose molto buone, ma non è detto che andando avanti con i run e gli aggiornamenti meteorologici la situazione possa cambiare, talvolta pure radicalmente.