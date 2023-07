Il Meteo e le Sue Svolte Improvvise: Un’Analisi Dettagliata

Il meteo, come sappiamo, è un elemento imprevedibile e mutevole. Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo non offrono un quadro rassicurante per la settimana a venire. Per coloro che amano le temperature elevate, questa potrebbe essere una buona notizia, ma come ben sappiamo, gli estremi non sono mai positivi. Il meteo sta subendo un cambiamento repentino già da questo fine settimana, a causa dell’arrivo dell’anticiclone nord-africano, che avrà un ruolo chiave fino a metà mese.

Il Dominio dell’Anticiclone e l’Aumento delle Temperature

L’anticiclone avrà il sopravvento su tutta l’Italia per molti giorni consecutivi, precisamente dall’8 sino almeno al 14 Luglio. Le masse d’aria estremamente calde di origine sub-tropicale, provenienti dal Sahara algerino, si dirigeranno verso l’Italia, causando un significativo aumento delle temperature, da nord a sud.

Inizio Ondata di Calore e le Zone Più Colpite

Le prime temperature particolarmente elevate si faranno sentire tra sabato e domenica, soprattutto sulle Isole Maggiori e sulla costa tirrenica. Già in questa fase iniziale dell’avvezione calda, potremmo raggiungere i 38-39°C nelle aree interne, anche di più in Sardegna. Il caldo si intensificherà notevolmente, domenica, anche nella Pianura Padana.

L’Apice del Caldo e le Sue Conseguenze

Ma il picco del caldo si verificherà nel corso della prossima settimana: l’intera Italia vivrà giornate molto calde e afose, a volte insopportabili, soprattutto lungo le coste e nelle pianure. Le temperature potrebbero raggiungere i 41-42°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Lazio. Fino a 38-39°C altrove. È evidente che con temperature così elevate, la preoccupazione è alta, poiché potrebbero rappresentare un rischio per la salute.

Il Disagio Bio-Climatico e le Novità Meteo

Il disagio bio-climatico sarà elevato sulle coste e in Val Padana, dove alle alte temperature si uniranno alti tassi di umidità. Il caldo sarà insopportabile non solo di giorno ma anche di sera e a tratti anche di notte, soprattutto nelle città costiere del sud e delle isole maggiori.

Offensiva delle correnti instabili verso il Nord Italia

Ma ci sono anche delle novità meteo: il Nord Italia potrebbe subire l’offensiva di correnti più instabili atlantiche già nel pieno dell’ondata di caldo. In altre parole, già dal 12 Luglio potremmo assistere a forti temporali a causa degli eccessivi sbalzi di temperatura tra l’aria fresca in quota e quella molto calda presente al suolo. In ogni caso, sarà fondamentale tenere d’occhio gli aggiornamenti del meteo.