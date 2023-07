Le cronache meteo sul nostro Paese sono oramai chiare. È un’Italia a due velocità quella che stiamo vivendo. Da diverso tempo violenti temporali al Nord e caldo davvero esagerato al Sud. Ma come mai questa particolare dicotomia? Semplice, il Belpaese è in mezzo a due fuochi. Andiamo a vedere per bene cosa vogliamo dire con questa frase.

Italia nella terra di mezzo

Il nostro Paese è letteralmente nella terra di mezzo tra masse d’aria completamente diverse. Al Nord arrivano con frequenza dei fronti atlantici che riescono sovente a valicare le Alpi e a portare temporali anche di forte intensità. Al Centro e in particolare al Sud gli influssi caldi dell’anticiclone africano fanno letteralmente da padrone. E questo è il leitmotiv di questa settimana.

Non ci sono particolari cambiamenti né scossoni nemmeno nei prossimi giorni. Anche se i lettori più attenti avranno letto la possibilità di un cambio di pattern meteo a cavallo del 5/8 Agosto.

Sarà così anche il prossimo mese?

Non possiamo escluderlo. Un particolare quadro meteorologico a livello europeo potrebbe perdurare per diverso tempo; siamo abbastanza cauti nel dare adito a chi dice che agosto sarà sicuramente un mese estremo, ma al tempo stesso non possiamo negarlo.

Purtroppo, le esperienze recenti ci insegnano che il rischio fenomeni meteo estremi è spesso concreto e quando l’Italia è in questo tipo di configurazioni non c’è molto da fare. In altre parole, ogni volta che piove potrebbe essere il preludio di una tempesta.

Le cronache meteo sono davvero piene di fenomeni estremi, con grandine di dimensioni gigantesche e con ondate di calore estreme al Meridione. Questo tipo di pattern continuerà ancora per alcuni giorni e potrebbe durare anche nel prossimo mese di agosto.

Ovviamente, non parliamo di previsioni meteo a tutti gli effetti, ma solamente di tendenze che vanno sicuramente confermate di volta in volta.