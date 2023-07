Da qualche giorno l’Italia è entrata in una fase molto calda grazie all’espansione decisa dell’Anticiclone Africano sull’area mediterranea. D’altronde vi avevamo preannunciato da giorni il ritorno del grande caldo, dell’afa, e delle notti tropicali. Tutti elementi tipici che questa figura barica, l’alta pressione africana appunto, porta con se.

Soprattutto quando assume carattere di persistenza, cioè staziona per diverso tempo sulle nostre zone.

Proprio quello che sta accadendo e che accadrà nel corso dei prossimi giorni, perché l’Anticiclone Africano non ha alcuna intenzione di abbandonare la nostra penisola e nei prossimi giorni continuerà a rendere il clima rovente, soprattutto al Centro-Sud.

Una leggera flessione termica interesserà Il Nord Giovedì e poi anche il Centro la giornata successiva. Ma sarà davvero una flessione temporanea e peraltro non così marcata da poterla definire come “rinfrescata”. Già dal week end infatti l’Anticiclone Africano, come vi stiamo illustrando in vari articoli, riprenderà il sopravvento su tutta l’Italia. Il caldo diventerà molto intenso, addirittura opprimente nei primi giorni della prossima settimana, quando le temperature raggiungeranno la soglia dei 40 gradi al Nord e andranno oltre tale soglia al Centro e al Sud.

Secondo le ultime proiezioni, gran parte della prossima settimana potrebbe trascorrere con un clima rovente. L’Anticiclone Africano potrebbe stazionare sull’Italia centro-meridionale forse fino al week end del 22-23 Luglio, senza alcuna possibilità di refrigerio, mentre al Nord delle correnti atlantiche relativamente più fresche potrebbero erodere in parte l’alta pressione e portare un apprezzabile calo termico.

In conclusione, per avere un po’ di fresco e un clima quindi più gradevole, bisognerà sicuramente attendere ancora a lungo. Purtroppo per il Centro-Sud le prospettive sono pessime anche a lungo termine e si fa davvero fatica a vedere una via d’uscita da questo caldo estremo. Per il Nord ci sono invece speranze a partire dalla seconda metà della prossima settimana, ma è una tendenza questa che necessita di conferme. Vi invitiamo a seguirci!