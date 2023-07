La seconda intensa ondata di caldo della stagione è appena cominciata e pare ormai certo che si rivelerà di gran lunga più duratura della prima, quella arrivata nel mese di Giugno. Le condizioni meteo saranno in prevalenza stabili (non su tutta Italia) ma al tempo stesso molto severe a causa del gran caldo.

CALDO NEL WEEK-END

Il fine settimana sarà già particolarmente caldo su tutta Italia, specie su Val Padana e isole maggiori. Su Sardegna e Sicilia potremo sfiorare i 38-40°C nei valori massimi, mentre in Val Padana la colonnina di mercurio raggiungerà agevolmente i 36°C. Già in questo caso si tratta di temperature molto alte, di gran lunga superiori alle medie del periodo. Tuttavia, ci teniamo a chiarire, saremo solo agli albori dell’ondata calda!

PROSSIMA SETTIMANA ROVENTE

La prossima settimana si rivelerà estremamente calda al sud, al centro e sulle isole maggiori. Tra 12 e 15 Luglio i termometri potranno registrare temperature esagerate per il periodo, anche di oltre 10-15°C al di sopra delle medie. Per essere più chiari, le temperature massime saranno comprese generalmente tra i 33 e i 42°C, con isolati picchi di 44-45°C nei settori interni e lontani dal mare.

Queste temperature così estreme potremo rilevarle in Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Le province più colpite dal grande caldo, in particolare tra venerdì 14 e domenica 16, saranno foggiano, materano, cosentino, catanese, siracusano, ennese, cagliaritano, nuorese e sud Sardegna. Sarà proprio su questi settori che i termometri potranno registrare le eccezionali temperature vicine ai 44-45°C.

CALDO PER 10 GIORNI

L’ondata di caldo potrebbe durare a lungo, addirittura per tutta la seconda decade di Luglio. Specie centro e sud Italia rischiano di fare i conti col grande caldo per oltre 10 giorni.

NESSUN ALLARMISMO

Potrebbe sembrare una classica previsione esagerata come spesso si legge sul web, ma in questo è proprio il resoconto delle simulazioni modellistiche. Insomma una semplice lettura delle carte relativi agli ultimi aggiornamenti, purtroppo davvero pessimi in ottica caldo estremo.

Certamente valuteremo con attenzione le prossime emissioni modellistiche, al fine di annunciare previsioni meteo ancor più affidabili.