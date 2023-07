Le condizioni meteo-climatiche sull’Italia continuano a vedere una forte ondata di calore che non concede tregue al Centro-Sud. Il Nord invece beneficia di un flusso di correnti atlantiche nettamente più fresche che rendono il calmo più moderato ma al contempo determinano numerosi e forti temporali.

Ondata di caldo estremo, nuovo picco a inizio settimana

Questa ondata di calore è destinata a perdurare ancora diversi giorni. Confermato infatti un nuovo piccolo con una nuova rovente pulsazione di matrice sub-tropicale che fra Lunedì e Martedì, quindi a inizio settimana, porterà temperature nuovamente estreme ancora una volta al Centro-Sud.

Temperature roventi al Centro-Sud, possibili record di caldo!

Per temperature estreme intendiamo valori ben al di sopra dei 40 e punte di 44-46 gradi sulle Isole Maggiori e nelle zone interne meridionali, dove si potranno battere anche dei nuovi record di calo dopo quelli registrati nel corso di questa settimana.

Il Nord avrà invece temperature generalmente più basse, non così estreme come al Centro-Sud. Certo il caldo non mancherà, ed anche sulle regioni settentrionali sarà in temporanea intensificazione a inizio settimana. La regione più calda sarà l’Emilia Romagna, dove si potranno toccare nuovamente punte di 37-38 gradi.

Da metà settimana la svolta, fine del caldo estremo

Come è confermato questo ulteriore picco di caldo è però confermato anche il tanto atteso cambiamento da metà settimana. Anzi con gli ultimi aggiornamenti meteo possiamo dire che si tratterà di un cambiamento radicale che coinvolgerà progressivamente tutta la penisola.

Stiamo parlando naturalmente di un calo delle temperature che finalmente decreterà la fine di questa lunghissima ondata di caldo, sicuramente fra le più estreme degli ultimi anni. Tutto avverrà subito dopo la fiammata rovente di inizio settimana, ovvero fra Mercoledì 26 e Giovedì 27, con un’ondulazione di aria più fresca dal Nord-Atlantico che scalzerà via il caldo africano prima al Centro-Nord poi anche al Sud, entro le prime ore di Giovedì, portando refrigerio ovunque.

Questo impulso di aria fresca, entrando in contrasto con l’aria molto calda e umida preesistente, potrebbe facilmente generare dei temporali, anche di forte intensità, in particolare nella giornata di Giovedì 26. Le zone indiziate potrebbero essere soprattutto il Nord-est e le regioni adriatiche, ma la previsione è ancora piuttosto incerta. Non è escluso che i fenomeni possano essere molto localizzati e sporadici.

Ciò che è praticamente assodato è il netto calo delle temperature, una notizia che sicuramente farà felici la stragrande maggioranza della popolazione, visto che questa lunga ed estrema ondata di caldo ha messo a dura prova un po’ tutti.

Tornando nell’ambito delle previsioni, dopo questa generale rinfrescata attesa fra Mercoledì e Giovedì, va detto che le previsioni ci mostrano la possibilità che il caldo torni a intensificarsi un po’ sulle regioni centro-meridionali e specialmente sul Sud Italia, verso il finire della settimana. Noi riteniamo però che si tratterà di un caldo molto meno intenso rispetto a quello di adesso e dei primissimi giorni della prossima settimana. A ogni modo l’invito è di rimanere aggiornati seguendo i nostri prossimi articoli.