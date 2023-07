La stabilità presente ora in Italia sarà ben presto minacciata da una potente perturbazione atlantica, destinata ormai ad attraversare il Mediterraneo nella seconda parte della settimana, quando ci troveremo nel mese di Agosto. Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente su gran parte d’Italia, come vedremo a breve.

Caldo per qualche altro giorno

L’anticiclone africano resterà addossato all’Italia almeno fino al 3 Agosto, pertanto subiremo una sua blanda influenza almeno fino a giovedì, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Il caldo non sarà estremo come accaduto fino a sette giorni fa, sia chiaro, ma comunque potremo raggiungere agevolmente i 33-34°C nei settori interni e i 29-31°C sulle coste.

Tracollo delle temperature confermato

Dopo questo breve ritorno del caldo africano dovremo assistere ad un sensibile cambiamento del meteo su tutta Italia. Già dal 3 Agosto, in verità, il nord sarà interessato da locali forti temporali ricchi di grandine e nubifragi, generati da una vasta saccatura fresca in discesa dal nord Atlantico.

Questa saccatura fresca porterà forte maltempo tra 4 e 5 Agosto su gran parte d’Italia, oltre che un sensibile calo delle temperature, le quali addirittura scivoleranno ben al di sotto delle medie del periodo. Il clima resterà gradevole anche nei giorni successivi, almeno fino all’8 Agosto.

Ribaltone di Ferragosto, ci sono conferme!

Dopo questa passata fresca e fortemente instabile, in cui avremo sicuramente modo di commentare temporali e anche fenomeni localmente intensi, potremmo ritrovarci nuovamente all’interno di un solido campo di alta pressione sub-tropicale.

Tra 8 e 12 Agosto potrebbe non essere così solido, ragion per cui non escludiamo l’inserimento di qualche altra veloce perturbazione. Tutto però cambierà a ridosso di Ferragosto, quando il caldo potrebbe farsi più intenso da nord a sud ed anche il tempo potrebbe stabilizzarsi con fermezza.

Tutte le simulazioni meteo attuali optano per un Ferragosto stabile e particolarmente caldo (non estremo al momento), tuttavia è bene ricordare che mancano ancora due settimane e le previsioni meteo potrebbero subire cambiamenti anche importanti.