Ne stiamo parlando a più riprese su Meteogiornale. Il grande caldo potrebbe tornare presto grazie ad una importante rimonta dell’Anticiclone sub-tropicale Africano, sempre più probabile se si osservano le ultime emissioni dei modelli previsionali. Quando? Già nel corso di questo fine settimana e poi soprattutto all’inizio della prossima.

Qualche altro giorno di caldo moderato

Prima di questa ormai annunciata ondata di caldo però, l’Alta pressione delle Azzorre ci regalerà ancora qualche giorno di “caldo normale”, potremmo dire gradevole, specialmente se parliamo delle zone costiere o comunque delle aree lontane dalle isole di calore cittadine.

Fino alla giornata di Giovedì infatti le correnti in quota occidentali mitigheranno il clima e manterranno il caldo più o meno nella norma su tutta l’Italia. Il Nord verrà lambito da infiltrazioni d’aria più fresca e instabile e potrà vedere ancora acquazzoni e temporali sparsi.

Ancora temporali al Nord

Questa instabilità sarà più organizzata e intensa nelle giornata di Martedì e di Giovedì, con temporali che non si limiteranno alle sole zone montuose ma avranno modo di formarsi anche lungo le aree pianeggianti. Al Centro-Sud invece il tempo sarà più stabile e soleggiato, a parte isolati fenomeni sui rilievi adriatici durante le ore pomeridiane, come vuole la classica instabilità termo-convettiva.

L’arrivo dell’Africano da Venerdì

Venerdì sarà il giorno in cui le cose inizieranno a cambiare. L’Anticiclone Africano comincerà a spingere e a portare aria nettamente più calda sulle isole Maggiori ma anche (in tono minore) sul resto d’Italia. Le ultime note instabili toccheranno il Nord-Est, dove qualche residuo acquazzone sarà ancora possibile (probabilmente solo sui monti). Nel week end ecco la svolta: il promontorio nord Africano prenderà il sopravvento su tutta la penisola, rendendo il tempo stabile praticamente ovunque e facendo aumentare sensibilmente le temperature su tutto il paese.

Il caldo non sarà più gradevole e tollerabile come in questi giorni ma diverrà pesante, in particolar modo nelle grandi città e nelle aree interne. Ma anche lungo le coste dove magari le temperature si manterranno più basse, l’aumento dei tassi di umidità comporterà una sensazione di caldo più opprimente. Una peculiarità questa dell’Anticiclone Africano.