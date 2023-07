L’estate mediterranea è già un dolce ricordo. L’Anticiclone Africano, come ampiamente preannunciato, è tornato a espandersi sul Mediterraneo e in questi ultimi giorni ha portato un generale sensibile aumento delle temperature su tutta l’Italia.

Caldo in aumento nei prossimi giorni

Valori molto elevati si riscontrano sulla Sardegna, dove le massime hanno diffusamente raggiunto i 38-39 gradi. Sul resto d’Italia abbiamo temperature un po’ più basse, specie sulle regioni adriatiche che fino ad ora hanno risentito di residue flebili correnti più miti dai quadranti settentrionali. Ma parliamo comunque di valori elevati e sopra la media un po’ dappertutto.

Siamo però soltanto all’inizio. Nel corso dei prossimi giorni infatti il caldo aumenterà ancora e si intensificherà notevolmente, in particolar modo al Centro-Sud. Mentre al Nord è confermato l’arrivo di correnti relativamente più fresche dall’Atlantico che porteranno una lieve flessione termica (specie da Giovedì) e qualche temporale (anche forte), l’Anticiclone Africano dilagherà verso le regioni centro-meridionali portando condizioni di caldo eccezionale.

Caldo estremo al Centro-Sud fra 11-13 Luglio

Le giornate di Martedì e ancor più quelle di Mercoledì, Giovedì faranno registrare valori roventi al Centro-Sud. Le massime si attesteranno diffusamente fra i 34-38 gradi ma arriveranno a toccare anche i 40-42°C sulla Sardegna e probabilmente anche in alcune zone pianeggianti e di bassa collina del Sud, come entroterra pugliese, Lucania, entroterra siculo.

Aumenteranno anche afa e caldo notturno: le temperature faranno fatica a scendere sotto i 24-25 gradi e lungo i litorali potranno addirittura rimanere vicine ai 28-30 gradi anche in piena notte. Un caldo quindi dai connotati tropicali. Il tutto condito da condizioni di forte stabilità e cieli in genere soleggiati, anche se “sporcati” dalla presenza di sabbia in sospensione.

Tendenza successiva, ancora grande caldo

A seguire, la giornata di Venerdì potrebbe far registrare una temporanea lieve flessione termica anche su parte del Centro (Toscana, Marche in particolare). Continuerà invece inesorabile il grande caldo al Sud e sulla Sardegna con temperature pressoché invariate, quindi sempre elevatissime. Nel weekend poi l’Anticiclone Africano potrebbe riprendere ulteriore vigore e portare sole, caldo intenso e afa da nord a sud, con temperature in nuova crescita anche sulle regioni settentrionali.

Dunque nessuna rinfrescata in vista. Anzi, secondo gli ultimi aggiornamenti anche l’inizio della prossima settimana potrebbe essere rovente, forse ancor più estremo in termini di temperature. Ma su questo ci ritorneremo.