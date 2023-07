Da un eccesso all’altro: le mezze misure ormai sembrano un lontano ricordo. Il meteo in queste ultime ore sta assumendo connotati chiaramente estremi, considerando che il centro-sud è alle prese con caldo davvero intenso ed eccezionale, mentre diverse località del nord fanno i conti con temporali violenti e grandinate distruttive.

A corredo dell’articolo vi mostriamo l’immagine dei chicchi di grandine caduti in Veneto, nella zona di Cittadella, nel padovano. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni clamorose, alcuni addirittura con un diametro di quasi 10 cm. Insomma delle vere e proprie arance di ghiaccio cadute dal cielo.

Danni clamorosi e fenomeni estremi più frequenti

I danni prodotti dalla grandine sono stati ingenti, ma del resto c’era da aspettarselo. Il grande caldo umido di questi ultimi giorni è il responsabile di questi fenomeni estremi, in linea col cambiamento climatico che vede con sempre più frequenza l’avvento di fenomeni simili.

È bastato un lieve calo della pressione e l’arrivo di correnti più fresche in alta quota, sul nord Italia, per generare temporali isolati ma davvero potenti. Appena 24 ore fa commentavamo la tempesta di vento avvenuta in Alto Adige, la quale è stata capace di abbattere centinaia di alberi. Insomma tutta l’energia presente nella bassa atmosfera sul nord Italia, sembra che non vada per nulla sprecata e la natura riesce a ritrasformarla in fenomeni davvero violenti.

Rischio grandine e fenomeni estremi nei prossimi giorni

Il rischio di fenomeni violenti certamente non cesserà oggi, sia chiaro. Il nord Italia sarà il bersaglio di altri temporali intensi e sempre più frequenti nel corso dei prossimi giorni. Nulla da segnalare per il centro-sud dove il caldo intenso sarà protagonista almeno fino a martedì 25.

Nel prosieguo, tuttavia, pare che l’aria fresca possa dilagare anche al centro-sud, favorendo non solo un netto calo termico ma anche fenomeni intensi e grandinate localmente molto dannose. Seguiremo passo passo l’evoluzione meteo per i prossimi giorni.