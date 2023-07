L’Anticiclone Africano è tornato a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo, come vi avevamo preannunciato ampiamente nelle nostre previsioni dei giorni scorsi. L’effetto è una ulteriore intensificazione del caldo su tutta la penisola, con temperature molto elevate, anche oltre i 40°C, specialmente al Centro-Sud.

La tendenza per i prossimi giorni, manco a dirlo, vede una forte persistenza dell’alta pressione africana sull’area centro-meridionale della penisola, con tempo stabile, sole e temperature costantemente elevate. Uno scenario che è destinato a prolungarsi almeno fino al week end.

Da metà settimana sempre caldo ma Anticiclone Africano più debole al Nord

Se al Centro-Sud l’Anticiclone Africano continuerà ad essere dominante, non si può dire lo stesso per il Nord Italia. A partire da Mercoledì-Giovedì infatti comincerà a indebolirsi sulle regioni settentrionali venendo scalfito da minacciose correnti atlantiche in scorrimento da nord-ovest.

Vi diciamo subito che non si tratterà di un crollo vero e proprio dell’Anticiclone, ma di un parziale ridimensionamento, quanto basta comunque per innescare dei temporali anche intensi. Quanto agli effetti termici, si apprezzerà un leggero calo delle temperature, soprattutto fra Giovedì e Venerdì. Ma il caldo continuerà ad essere abbastanza intenso, anche afoso in Pianura Padana. Le temperature più elevate le riscontreremo in Emilia Romagna, dove continueremo ad avere punte di 35-36 gradi.

Temporali intensi al Settentrione

Come detto ci saranno temporali anche di forte intensità, per effetto dei contrasti termici fra l’aria calda preesistente e l’aria relativamente più fresca in ingresso. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, i primi fenomeni potrebbero arrivare già Mercoledì, interessando principalmente il Triveneto specie verso le ultime ore del giorno. Giovedì e Venerdì l’instabilità dovrebbe acuirsi, con rovesci e temporali più diffusi che tendenzialmente interesseranno prima le aree montuose poi fra tardo pomeriggio-sera avanzeranno verso le pianure. Difficile, se non impossibile, prevedere ad ora la localizzazione di questi fenomeni, che colpiranno come accade di solito a carattere sparso.

Nei prossimi aggiornamenti forniremo maggiori dettagli su questi temporali previsti sul Nord Italia.