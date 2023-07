Può davvero arrivare l’Estate mediterranea nei prossimi giorni? Se ne stanno leggendo di tutti i colori negli ultimi giorni sul web, ma proviamo a fare chiarezza su quel che sarà l’evoluzione meteo dei prossimi giorni in Italia e nel Mediterraneo.

Caldo esagerato agli sgoccioli?

Ebbene il grande caldo africano, ormai protagonista indiscusso su gran parte d’Italia da oltre due settimane (pensate, addirittura dalla prima decade di Luglio) è ormai alle sue battute finali. Per quasi due settimane abbiamo registrato temperature superiori alle medie di Luglio di almeno 10°C su gran parte del centro-sud: è chiaro che ci troviamo davanti ad una pesante anomalia, che segnerà in modo inequivocabile l’intero mese di Luglio all’interno delle statistiche climatiche.

Tra lunedì 24 e martedì 25, come già visto in questo articolo, caldo addirittura accelererà ancor di più, raggiungendo il picco più alto di questa intera avvezione calda sub-tropicale. Sarà il sud a pagarne le conseguenze, con temperature spesso superiori ai 40°C e addirittura localmente vicine ai 45-47°C nei settori interni (Sicilia in primis).

Svolta a metà settimana

Una vasta massa d’aria fresca nord-atlantica scivolerà sull’Europa centrale fino ad invadere il Mediterraneo già da martedì 25. Sarà il nord il primo settore a ricevere la visita del fresco (e dei temporali). Nella giornata di mercoledì 26 il fresco dilagherà su tutta Italia, come visto in questo articolo. Le temperature crolleranno ovunque anche di oltre 10°C in poche ore. L’afa e l’umidità eccessiva saranno spazzate via dai venti di maestrale.

Rischio temporali

È chiaro che con l’arrivo di questo fronte fresco potremo imbatterci in temporali violenti, grandinate e colpi di vento non indifferenti. Al momento nord Italia e lato adriatico fino alla Puglia sembrano i settori più a rischio tra martedì e mercoledì.

Ma quanto durerà la pausa fresca?

Da mercoledì sera torneremo a respirare aria più gradevole su tutta la penisola, incluse anche le due isole maggiori. Di notte torneremo a percepire una sensazione di refrigerio e potremo approfittarne per svuotare le abitazioni dal caldo accumulato.

La pausa potrebbe persistere almeno fino al termine di Luglio. Probabile, infatti, l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre per qualche giorno, il quale concederà giornate variabili e temperature in linea con le medie del periodo.

Addirittura nei primi giorni di Agosto prende piede una nuova incursione instabile che farebbe precipitare ancor di più le temperature, ma per il momento si tratta solo di ipotesi meteo a lunga scadenza.