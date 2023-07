No, questa non è la vera Estate mediterranea! Ciò che ci aspetta nella settimana entrante sarà un qualcosa che non appartiene al clima italiano, bensì a quello sahariano. Una massa d’aria estremamente calda sub-tropicale, proveniente direttamente dal deserto algerino, si fionderà sul Mediterraneo arrecando condizioni meteo davvero pesanti.

CALDO ESTREMO PER GIORNI

Ve ne abbiamo ormai parlato in tanti nostri articoli, ma ora possiamo confermare con certezza totale l’arrivo di temperature estreme per l’Italia, da nord a sud. La massima estensione del caldo su tutta Italia arriverà tra martedì e giovedì, dopodiché la calura sahariana si concentrerà principalmente al centro-sud e sulle isole.

Le temperature, già ora molto alte e a tratti opprimenti, saliranno ulteriormente fino a superare agevolmente i 40°C in tante località dell’entroterra di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania. Insomma come vedete verranno risparmiati in pochi dal caldo eccessivo.

CALDO INTENSO ANCHE AL NORD

Anche al nord la colonnina di mercurio salirà oltre i 40°C su alcuni settori, in particolare riferimento ad Emilia Romagna, basso Veneto e Lombardia.

PICCHI DI CALDO ECCEZIONALI

Ma i picchi più alti li troveremo al sud e sulle isole, dove si temono punte massime clamorose di 43-44°C e addirittura 45°C. Insomma non c’è nulla da scherzare, il caldo sarà davvero estremo e insopportabile, come poche altre volte è accaduto negli ultimi anni. Non a caso questa ondata di caldo potrebbe rivelarsi, per estensione, durata e intensità, la più potente degli ultimi decenni.

NOTTI TROPICALI PER TUTTA LA SETTIMANA

Farà caldo anche di notte, specie sulle coste e le pianure del sud e delle isole maggiori. Le tipiche “notti tropicali”, assolutamente non appartenenti al clima mediterraneo, saranno presenti per tutta la settimana.

Il sud Italia e le isole, infatti, resteranno avvolte dal caldo estremo fino alla prossima domenica!

Ma quando ci saranno cambiamenti nello scenario meteo italiano? Per il nord la data da segnare sulle agende è quella del 21 Luglio, quando avanzerà aria meno calda, ricca di temporali, che porterà ad un costante calo termico. Per il resto d’Italia occorrerà attendere almeno il 25 Luglio.