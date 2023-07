Il caldo non dà tregua e così sarà ancora a lungo, addirittura per almeno altri 7-8 giorni. Ma non è tutto: le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente per l’avanzata di un fiume d’aria calda sub-tropicale, proveniente dal cuore del deserto del Sahara, direttamente sul centro-sud e le isole maggiori.

Insomma il caldo, già ora davvero pesante, si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni. Le temperature potranno raggiungere valori eccezionali, anche storici su alcune località del Meridione e delle isole maggiori. Difatti diversi record storici del passato potrebbero tremare tra mercoledì 19 e martedì 25: in questi sei giorni il caldo sarà davvero pesante, con temperature che rischiano di superare i 44-45°C su parecchie località interne, lontane dal mare, di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

ISOTERME ESTREME IN ALTA QUOTA

Questa massa d’aria sub-tropicale, ormai in dirittura d’arrivo, sarà contraddistinta da temperature in alta quota (circa 1600 metri) vicine ai 27-28°C. Parliamo di temperature esagerate per quell’altitudine! Logicamente tali valori si riflettono in breve tempo al suolo, dove la colonnina di mercurio supera agevolmente i 40-41°C specie nelle zone lontane dal mare.

INIZIO PROSSIMA SETTIMANA ESAGERATO

Come se non bastasse la temperatura rischia di salire ancor più in alto tra 24 e 25 Luglio! Ad inizio prossima settimana potrebbe irrompere sul centro-sud e le isole maggiori la clamorosa isoterma +30°C a 1600 metri. Si tratta solo di una previsione al momento, ma non del tutto campata in aria.

In queste condizioni le temperature al suolo rischiano di raggiungere i 46-47°C nei settori interni del sud, mentre sulle coste avremmo temperature attorno ai 35-40°C con alti tassi di umidità.

GRANDINE, TEMPORALI ARIA FRESCA IN ARRIVO?

Quello di inizio prossima settimana potrebbe essere il culmine definitivo di questa lunghissima ondata di caldo africano. Dopo il 25 Luglio sembra prendere piede l’ipotesi di una generale rinfrescata su tutta Italia grazie all’avanzata di un fronte fresco atlantico.

Questa perturbazione potrebbe spazzar via buona parte della calura esagerata accumulatasi nei giorni precedenti, producendo un calo delle temperature davvero importante. Il calo termico, ovviamente, avverrebbe tramite forti temporali, nubifragi e grandinate.

Considerando la quantità di energia spropositata che sarà presente sul territorio italiano, è lecito attendersi fenomeni meteo davvero importanti ed estremi al transito dell’aria fresca.