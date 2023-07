Arriva Agosto ma non ci sono buone notizie in ottica meteo. Il mese per eccellenza delle vacanze estive, dove milioni di italiani si mettono in viaggio per godersi qualche giornata di relax. Ma per quanto riguarda la prima decade di Agosto, potrebbe non essere tutto “rose e fiori” come in tanti si aspetterebbero.

Nel pieno dell’Estate, nel pieno del Solleone, la natura potrebbe riservare uno scherzetto non di poco conto: l’alta pressione si farà da parte all’avvio di Agosto ed una vasta saccatura nord-atlantica scivolerà con vigore nel Mediterraneo. Tutto questo a partire dal 3 Agosto.

Nord Italia nel mirino di gran fresco e temporali

Le correnti molto fresche nord atlantiche avvolgeranno prima di tutti il nord Italia: le temperature crolleranno vistosamente tra 3 e 4 Agosto, fino a portarsi di gran lunga sotto le medie del periodo. Il modello americano GFS è al momento il più clamoroso in tal senso, considerando che la temperatura potrebbe precipitare di almeno 8-9°C sotto le medie. Questo significa che potremmo percepire clima fresco di giorno e addirittura molto fresco o quasi freddo di notte.

Ovviamente prima di definire questi dettagli così precisi, specie riguardo le anomalie di temperatura previste, occorrerà attendere altri aggiornamenti.

Grande fresco anche al centro-sud

Le correnti fresche dopo aver colpito il nord potrebbero dilagare anche al centro, al sud e sulle isole maggiori tra 4 e 6 Agosto. Il caldo, non eccessivo, che sarà presente fino a quel momento, sarà letteralmente spazzato via dai venti freschi settentrionali.

Temporali e grandinate

Ovviamente il fresco non passerà inosservato e considerando che arriva nel bel mezzo dell’Estate darà vita a contrasti termici imponenti. Molto probabile l’arrivo di temporali intensi, con grandinate e colpi di vento e trombe d’aria (trombe marine nel caso delle coste). Una saccatura fresca come quella prevista tra pochi giorni creerebbe certamente scompiglio in un Mediterraneo caldissimo, condizionato dal meteo rovente dei giorni scorsi.