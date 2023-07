Ondata di Caldo Record in Arrivo

Stiamo per entrare in una fase che potrebbe segnare l’episodio più caldo di questa stagione. Le previsioni meteo indicano un ulteriore rialzo delle temperature a partire dal prossimo weekend, con molte regioni che potrebbero toccare livelli di calore mai registrati prima. I dati provenienti dai principali osservatori meteorologici globali confermano che l’anticiclone africano si posizionerà con forza sul Mediterraneo.

Le Condizioni Meteo Previste

Questo sistema di alta pressione rimarrà stabile sulla Penisola per diversi giorni, lasciando poco margine a condizioni di maltempo o a temperature più fresche. Solo il Nord Italia potrebbe essere interessato da temporali isolati ma intensi, potenzialmente accompagnati da grandine. Il resto del Paese, al contrario, dovrà fare i conti con il nucleo dell’anticiclone subtropicale, una massa d’aria tipica del deserto del Sahara che, per diverse circostanze, si sposterà sul Mediterraneo.

Temperature Estreme al Sud e sulle Isole

Le temperature più elevate si registreranno soprattutto al Sud e sulle isole maggiori: dal 15-16 Luglio il termometro potrebbe facilmente segnare 40 gradi, con picchi eccezionali di 43-44°C in alcune località. In particolare, le aree interne della Sardegna, Catania, Siracusa, Enna, Matera, Cosenza e Foggia potrebbero essere le più colpite. Queste province, infatti, tendono a surriscaldarsi facilmente durante le intense ondate di calore subtropicale. Non a caso, i record di calore sono detenuti principalmente da Puglia e Sicilia.

Quando Tornerà il Fresco?

La domanda che tutti si pongono è: quando tornerà il fresco? Secondo le ultime indicazioni dei centri di calcolo, sembra che dovremo aspettare ancora un po’. Al momento, non sono previste incursioni di aria fresca atlantica. L’intera seconda decade di Luglio potrebbe essere molto calda, con il Nord che potrebbe registrare temperature leggermente più basse rispetto al Sud e qualche temporale in più.

Previsioni per la Terza Decade di Luglio

Il trend meteo potrebbe drasticamente. Potremmo avere qualche giorno meno caldo a suon di temporali al Nord e forse sulle regioni centrali. Al momento non si prevedono significative diminuzioni di temperatura o condizioni di maltempo per quanto concerne il Sud, dove la canicola tenderà a persistere.