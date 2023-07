Ve lo abbiamo annunciato a gran voce da giorni e adesso ci siamo. Stiamo per uscire da questa lunghissima ondata di caldo di matrice africana che per oltre due settimane ha portato un clima infuocato soprattutto al Centro-Sud.

L’Anticiclone Africano nelle prossime ore comincerà la sua ritirata. Al suo posto subentreranno correnti nord-occidentali, che fra Mercoledì e Giovedì avranno invaso tutta la penisola portando un vero e proprio abbattimento termico. La colonnina di mercurio infatti tornerà ad attestarsi su valori più o meno nella media.

Evoluzione meteo 27-30 Luglio

L’evoluzione meteo per il periodo che va da Giovedì a Domenica (27-30 Luglio) vede quindi una fase anticiclonica con caldo normale e tempo complessivamente stabile e soleggiato, salvo per fenomeni di passaggio ancora sulle regioni settentrionali (specie fascia alpina), ma meno organizzati e intensi di quelli avvenuti nei giorni scorsi per effetto dei forti contrasti termici dovuti proprio al grande caldo africano. Al Sud e sulle Isole nel fine settimana si prevede un caldo un po’ più intenso, con temperature che potranno avvicinarsi ai 34-35 gradi nelle zone interne. Valori comunque ben più tollerabili rispetto a quelli delle ultime settimane.

Evoluzione meteo primi di Agosto, possibili perturbazioni

Fra 31 Luglio e primi giorni di Agosto le condizioni meteo sull’Italia potrebbe essere influenzate in un primo momento ancora dall’Anticiclone, che porterebbe tempo generalmente stabile e caldo moderato al Nord e un po’ più intenso al Centro-Sud (ma sempre senza particolari eccessi).

In un secondo momento potrebbero sopraggiungere correnti più instabili o addirittura perturbate dal Nord-Atlantico, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Questo indicativamente verso il 2-3 Agosto. Si tratta però di una previsione molto incerta. Questa perturbazione potrebbe anche slittare di qualche giorno oppure essere ridimensionata o perfino cancellata dai modelli previsionali.

Occorre per tanto riaggiornarci nel corso dei prossimi giorni sulla tendenza rivolta all’inizio di Agosto.