Prospettive meteo e l’anticiclone africano

Il meteo non sembra voler dare tregua agli amanti del fresco. Le previsioni dei centri di calcolo non promettono nulla di buono per quanto riguarda il caldo. L’anticiclone africano si è ormai radicato nel bacino del Mediterraneo e, quando si formano configurazioni di questo tipo, ci vuole molto tempo prima di vedere cambiamenti significativi. Le possibilità di godere di un po’ di refrigerio sembrano al momento molto limitate e circoscritte solo ad alcune aree del nostro Paese.

Le previsioni per la settimana

Mercoledì e Giovedì: temporanea attenuazione del caldo al Nord

Mercoledì pomeriggio/sera e Giovedì vedranno una parentesi meteo un po’ più instabile per alcune zone del Nord, dove si verificheranno forti temporali a causa del passaggio della coda di una perturbazione atlantica che approfitterà di un momento di distrazione dell’alta pressione africana. Tra Giovedì e Venerdì, quindi, le regioni del Nord potranno godere di una temporanea attenuazione del caldo, che diventerà probabilmente un pizzico più sopportabile.

Il resto del Paese: caldo incessante

Per il resto del Paese, invece, non ci saranno grandi novità: il caldo continuerà senza sosta, con temperature sempre molto elevate rispetto ai nostri standard climatici abituali. Dopo questa breve pausa dal grande caldo per le regioni del Nord, già nel weekend l’alta pressione tornerà in splendida forma, pronta a riportare il grande caldo anche al Nord.

Le previsioni sulla fine del caldo

Un’anticipazione di ciò che ci aspetta

Se le previsioni saranno confermate, non ci sarà alcuna prospettiva di refrigerio sino almeno al termine della prossima settimana e forse anche oltre. L’alta pressione africana potrebbe essere ulteriormente sollecitata da masse d’aria ancora più calde, con effetti che potete ben immaginare.

In attesa di conferme

Restiamo quindi in attesa di vedere se tutto ciò sarà confermato e, soprattutto, se i centri di calcolo ci forniranno una data precisa per un’eventuale attenuazione del caldo. Le speranze di refrigerio appaiono molto limitate.