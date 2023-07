Il meteo dei prossimi giorni non lascia più spazio a dubbi. L’Estate sta per partire a bomba. La cosa davvero preoccupante è che anche in una stagione dove frescura e temporali erano diventati quasi in abitudine, non c’è niente da fare. Il caldo estremo di queste nuove Estati fa sempre da padrone. In questo articolo non andremo a vedere l’intensità o la durata, piuttosto sapere se fino ad adesso ci è andata bene oppure no.

Giugno abbastanza clemente e inizio Luglio pure

Le settimane estive, da quando è iniziata l’Estate fino ad adesso, sono state caratterizzate da un tipo di tempo moderatamente discreto e pacato. Come mai affermiamo questo? Non ci sono state onde di calore estreme e le fasi meteo calde sono durate pochi giorni. Ma adesso cambia davvero tutto e purtroppo ritorna in pompa magna l’anticiclone africano con tutto ciò che ne consegue ovviamente.

Una considerazione

Ricordiamo che è altamente improbabile, se non quasi impossibile, registrare un intero trimestre estivo senza la minima onda calda. Questo probabilmente era fattibile 50 o 70 anni fa. Adesso non lo è più e infatti il cambiamento climatico ci ha fatto capire che l’Estate è diventata spesso un inferno. Ma quest’anno ci va bene o no? Una via di mezzo! Vi invitiamo a leggere quanto segue.

Quest’anno ci va bene?

Continuiamo a rimarcare il fatto che quest’anno ci possa andare abbastanza bene. Rispetto ai confronti fatti negli ultimi anni, sicuramente il nuovo trimestre estivo è partito bene e Giugno è stato quasi normale. Luglio, invece, iniziato fresco ora comincia a dare il meglio di sé.

Non possiamo pretendere che non ci sia mai nemmeno un giorno di caldo, però è lecito aspettarsi che la fase infernale non sia troppo lunga. Per adesso rimarchiamo il fatto che è iniziata la seconda ondata di calore dell’Estate.

Quanto durerà? Almeno 7 giorni, per poi finire sotto suon di fenomeni meteo violenti. Ma su questo punto delicato ne riparleremo…