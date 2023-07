Fa troppo caldo, il meteo non fa sconti a nessuno. E dove non fa caldo ci sono fenomeni estremi di ogni tipo. Ma è tutto normale? E che ruolo ha El Nino? Andiamolo a vedere insieme.

Il ruolo di El Nino nel Global Warming

Esso è un fenomeno che sicuramente avrà un ruolo fondamentale nel causare un ulteriore riscaldamento globale nei prossimi anni. Non siamo noi a dirlo, come abbiamo ricordato più volte, è l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) a lanciare un avvertimento concreto e tenebroso in quella direzione.

IL Global Warming è un fenomeno meteo in atto da decenni, che però viene amplificato dal Nino. Insomma, questa teleconnessione non fa altro che amplificare il trend termico.

Implicazioni future

Non ci interessa se sia il riscaldamento globale o meno a causare questa situazione meteo climatica, quello che ci interessa è che tale situazione possa terminare il più presto possibile e che, se possibile, non si ripeta in futuro. Tuttavia, siamo consapevoli del fatto che il clima è profondamente cambiato in questi ultimi decenni, quasi solamente per colpa dell’uomo. Non diamo colpe alla natura, il cambiamento è troppo rapido e brusco.

Dobbiamo accettare questo cambiamento, soprattutto perché non dobbiamo essere impreparati nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni ancora più estremi di quelli che stiamo osservando attualmente.

Insomma dobbiamo prepararci: sappiamo che continuerà a peggiorare la situazione e sicuramente non possiamo fare altro che mitigare e limitare i danni.

Le conclusioni in esame

In sintesi, l’attuale ondata di calore è un fenomeno complesso che richiede ulteriori studi, non è possibile dar subito la colpa al Nino o al riscaldamento globale. Nonostante le cause possano essere molteplici, l’importante è cercare di adattarsi a questi cambiamenti e prepararsi per eventuali fenomeni estremi futuri.

Infine, è fondamentale continuare a monitorare gli indici climatici globali ed europei, per comprendere meglio le dinamiche del nostro clima.