Un clima più vivibile.

Il tanto atteso refrigerio sull’Italia è arrivato. L’Anticiclone Africano ha arretrato considerevolmente il suo baricentro abbandonando la nostra penisola dopo averla interessata a lungo, per circa 3 settimane.

Le temperature roventi, che hanno toccato perfino i 45-46 gradi in alcune aree del Centro-Sud nei giorni scorsi (specie sulle Isole), sono ora un brutto ricordo. Grazie all’afflusso di correnti nord-occidentali infatti i valori termici sono rientrati più o meno nella norma del periodo e il clima risulta finalmente più gradevole da nord a sud.

Ritornerà il caldo estremo?

Al momento abbiamo sull’area mediterranea una struttura anticiclonica di matrice oceanica, che determina un caldo moderato, senza gli eccessi tipici dell’alta pressione di matrice africana. Nei prossimi giorni, in particolare nel week end, il promontorio nord-africano tornerà ad estendersi marginalmente verso il Centro-Sud, apportando un caldo un po’ più intenso.

Tuttavia non si tratterà di una vera e propria onda di calore: l’Anticiclone Africano non si espanderà in senso meridiano verso l’Italia stazionando per diversi giorni. Si tratterà solo di un afflusso temporaneo di aria più calda sub-tropicale, che non avrà nulla a che vedere con la terribile ondata di caldo delle settimane passate.

Le temperature torneranno a superare diffusamente i 32-33 gradi, facendo registrare picchi di 37-38 gradi sulle due Isole Maggiori e al Sud, specie nelle aree interne di Puglia e Basilicata. Un caldo quindi a tratti intenso, ma assolutamente non estremo. Abbiamo parlato comunque di una fase temporanea perché dopo il week end il caldo tornerà leggermente ad attenuarsi e le temperature gradualmente torneranno ad essere vicine alla media.

La prossima settimana dovrebbe quindi iniziare con un caldo moderato e temperature generalmente non oltre i 33-34 gradi su gran parte d’Italia. Solo in Sicilia potrebbe fare un po’ più caldo, ma le temperature roventi dell’ultimo periodo sono a ogni modo scongiurate.

In conclusione, per ora non si prevede il ritorno del caldo estremo sulla nostra penisola. Secondo le proiezioni dei modelli, nessuna ondata di calore interesserà l’Italia almeno fino al 4-5 Agosto. Per il periodo successivo naturalmente non si possono fare previsioni affidabili vista la distanza temporale. Ciò che possiamo dire è che nuove avvezioni di aria calda, o molto calda, di provenienza africana, sono da mettere in conto. Anche se difficilmente potranno essere di entità e durata paragonabili a quella vissuta nel mese di Luglio.