Ci risiamo. Ormai si contano sulle dita di una mano i fine settimana totalmente stabili e soleggiati, da Nord a Sud. E a conferma di quanto appena scritto, ecco che il prossimo weekend non trascorrerà tranquillo per tutti, quanto meno la giornata di Sabato.

Dando uno sguardo su scala generale, l’anticiclone africano sta mostrando alcuni segnali di cedimento sul suo bordo più settentrionale, proprio a cavallo delle regioni del Nord. Qui ci sono stati già i primi temporali sparsi anche molto intensi con grandinate davvero eccezionali e purtroppo distruttive. Si contano pure tanti feriti.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un fine settimana per alcuni tranquillo, per altri un po’ più agitato. Vediamo allora nel dettaglio dove si potrà organizzare senza patemi una bella gita fuori porta e dove invece bisognerà tenere un ombrello a portata di mano.

Diciamo subito che la giornata più incerta sarà quella di Sabato. Attenzione però, ci riferiamo esclusivamente alle regioni del Nord. Colpite da alcuni temporali le regioni alpine, prealpine e nel corso della giornata anche alcuni tratti della Valle Padana dove i fenomeni tenderanno comunque a distribuirsi in forma molto irregolare e anche imprevedibile.

Tempo stabile, soleggiato e ancora molto caldo invece sulle regioni del Centro e del Sud dove le uniche note stonate saranno da attribuire a qualche addensamento pomeridiano a ridosso della dorsale appenninica.

Andranno meglio le cose al Nord invece in quel di Domenica quanto meno sulle zone pianeggianti, mentre sui rilievi alpini potranno ancora formarsi isolati focolai temporaleschi nelle ore più calde.

A proposito di caldo, tornerà un po’ a farsi sentire anche al Nord nonostante le temperature si manterranno comunque meno bollenti rispetto al resto del Paese.