I più giovani non sanno che le condizioni meteo dell’estate di questi ultimissimi giorni sono NORMALI. Chi è nato negli anni 2000 ha conosciuto solamente l’anticiclone africano, dato che reputa quasi normale un mese di Luglio così infernale.

La vecchia normalità perduta

Si deve sapere però che questa che abbiamo avuto le settimane passate non è la normalità, in quanto sarebbe un’altra… Ricordate l’anticiclone delle Azzorre? Ecco, quella sarebbe la giusta ricompensa dettata dall’estate mediterranea. Sì, perché un tempo quando si nominava il nostro clima tutto il Mondo ci invidiava…

Tutti desideravano venire in Italia, o comunque in altri paesi del Mediterraneo, perché nel corso della stagione estiva le temperature non erano mai eccessive. Definirle gradevoli magari sarebbe un po’ esagerato, infatti comunque sia faceva caldo e spesso e volentieri si superavano i 30 °gradi Quando capitava di avere punte di 35 era qualcosa di insolito, allora si parlava di caldo eccessivo.

Poi è cambiato tutto

Poi però le cose sono cambiate, il riscaldamento globale e i cambiamenti meteo climatici conseguenti hanno investito anche il Mediterraneo., anzi travolto in tutti gli effetti. Ciò chiaramente si è tradotto in una rivisitazione della normalità, l’anticiclone delle Azzorre ha lasciato il posto a quello africano e quest’ultimo è diventato ormai l’indiscusso protagonista dei nostri mesi più caldi.

Un tempo veniva a trovarci 2-3 volte l’anno, rimanendo giusto qualche giorno, oggi invece quando arriva difficilmente lascia spazio ad altre situazioni meteo climatiche e può stazionare per settimane…

Il tempo che quando c’è fa notizia

Ecco perché parliamo del meteo che non c’è più, in quanto il meteo dell’estate mediterranea non lo si vede quasi mai e quando c’è fa notizia! Ora come ora, pur non essendoci campi azzorriani ingenti, il tempo è migliorato, il clima è molto più sopportabile. Si sta decisamente meglio e, oseremmo dire, finalmente! Insomma uno straccio di vecchia normalità perduta…