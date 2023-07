Si sono ormai esauriti i forti temporali che in queste ultime 48 ore hanno letteralmente bombardato (è proprio il caso di dire) alcune zone del Nord Italia con forti rovesci, nubifragi ed intense grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni.

In effetti questa parentesi di forte instabilità lascia dietro di sé una lunga scia di danni provocati proprio dalla grandine, ma anche dal forte vento. D’altronde con tutto quel carico di energia che si è creata nei giorni scorsi di caldo e afa era abbastanza prevedibile.

Ora però l’alta pressione africana rimetterà tutte le cose al loro posto proprio in vista del fine settimana. Ci attendono dunque un Sabato e una Domenica con tanto sole, senza l’incubo del temporale e tanto meno l’obbligo di tenere un ombrello a portata di mano. Insomma, un weekend perfetto! Se non fosse per… il CALDO! Domenica infatti, dopo la pausa di questi giorni, le temperature non solo torneranno molto calde al Nord, ma saliranno ulteriormente anche al Centro e al Sud.

Insomma, se non ci saranno i temporali a creare i soliti problemi, ci penserà un’atmosfera troppo bollente che non renderà di certo la vita facile a chi non sopporta la tanto temuta canicola. Ad aggravare infatti la sensazione di caldo ci penserà l’elevato tasso di umidità ed il conseguente fenomeno dell’afa pronta a far schizzare in alto i livelli di guardia del disagio bio-climatico.

Se la passeranno invece bene quelli che prediligono queste condizioni climatiche visto che saranno dominanti per tutto il fine settimana. Anzi, prepariamoci ad un ulteriore sussulto del caldo per la prossima settimana quando si potranno raggiungere anche valori da record. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.