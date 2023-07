Sarà una fase meteo bollente per tutta Italia, che comincerà dal weekend. Dopo che Luglio è iniziato in maniera molto clemente, con ottime piovute (ma pure danni qua e là) e alcuni giorni freschi, sta per cambiare tutto.

L’anticiclone africano è super pronto a bussare pure alle nostre porte. Quanto durerà la sofferenza? E soprattutto, è vero che arriveranno 45 gradi in mezzo Paese? Cerchiamo di fare chiarezza.

I 45 gradi? C’è la reale possibilità?

Diciamo subito che chi propone l’arrivo di 40 gradi non sta dicendo DOVE. In genere, questa soglia sarebbe superata solo in determinate località. I valori si prendono a due metri con stazioni meteo UFFICIALI e non letti dal termometro della macchina o -peggio ancora- dalle farmacie.

Però il fatto di avere una fase meteo decisamente più calda della norma sì, quello è altamente probabile. Stiamo parlando, in particolare, dal 10 luglio, data in cui l’onda calda fa davvero sul serio.

La soglia dei 40 è largamente toccabile in Sicilia, Sardegna, Puglia (Tavoliere e Salento), interne del Centro; la soglia dei 45 sono episodi locali, ma pur sempre fattibili, tra le due Isole Maggiori.

Una considerazione

Ricordiamo che è altamente improbabile, se non quasi impossibile, registrare un intero trimestre estivo senza la minima onda calda. Questo probabilmente era fattibile 50 o 70 anni fa. Adesso non lo è più e infatti il cambiamento climatico ci ha fatto capire che l’Estate è diventata spesso un inferno.

Ma quest’anno ci va bene o no? Una via di mezzo! Vi invitiamo a leggere quanto segue.

Quest’anno ci va bene?

Continuiamo a rimarcare il fatto che quest’anno ci possa andare abbastanza bene. Rispetto ai confronti fatti negli ultimi anni, sicuramente il nuovo trimestre estivo è partito bene e Giugno è stato quasi normale. Luglio, invece, iniziato fresco ora comincia a dare il meglio di sé.

Non possiamo pretendere che non ci sia mai nemmeno un giorno di caldo, però è lecito aspettarsi che la fase infernale non sia troppo lunga. Per adesso rimarchiamo il fatto che è iniziata la seconda ondata di calore dell’Estate.

Quanto durerà? Almeno 7 giorni, per poi finire sotto suon di fenomeni meteo violenti. Ma su questo punto delicato ne riparleremo…

Temperature massime del periodo, stime

Ottana 46°C

Fordongianus 45.6°C

Allai 45.5°C

Oschiri 45.3°C

Catenanuova, San Gavino Monreale 45.2°C

Barumini, Palagonia, Siamanna, Villanova Truschedu 45°C

Las Plassas, Siapiccia 44.9°C

Tadasuni 44.8°C

Tuili 44.7°C

Asuni, Ballao, Bidonì, Villamar, Villaurbana 44.6°C

Ollastra, Pauli Arbarei 44.5°C

Boroneddu, Noragugume, Orta Nova, Scordia, Turri 44.4°C

Baradili, Gesturi, Musei, Sedilo, Stornara 44.3°C

Berchidda, Carapelle, Furtei, Gonnostramatza, Ramacca, Setzu, Soddì, Tula, Ussaramanna, Zerfaliu 44.2°C

Aidomaggiore, Foggia, Genuri, Nuragus, Raddusa 44.1°C

Curcuris, Gonnoscodina, Nureci, Senis 44°C