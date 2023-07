Lo scenario meteorologico attuale sull’Italia vede un persistente Anticiclone Africano che continua ad apportare caldo intenso e temperature molto elevate, non solo di giorno ma anche nelle ore serali e notturne. La lunga durata di questa ondata di calore sta mettendo a dura prova gran parte della popolazione, soprattutto le fasce più anziane ma in generale chi tollera meno il caldo.

E’ auspicabile per tanto che questo caldo estremo termini al più presto. Si, è estate e lo sappiamo bene che il caldo è una normale costante di questa stagione, ma l’anomalia in atto sta nell’intensità e nella durata di questa ondata di calore.

Quindi veniamo al dunque: quando si attenuerà questo caldo anomalo? Quando potremo godere di una bella rinfrescata? Purtroppo le previsioni meteo non sono molto incoraggianti in tal senso. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici ci confermano infatti che l’Anticiclone Africano continuerà a interessare gran parte della penisola ancora per molto tempo.

Le notizie più positive riguardano il Nord Italia, dove si conferma a partire da Giovedì-Venerdì l’arrivo di correnti un po’ più temperature di origine atlantica che avranno il merito di smorzare il grande caldo e far abbassare le temperature di qualche grado. Ma al tempo stesso provocheranno dei temporali, quindi pagheremo lo scotto di fenomeni anche molto intensi dato il calore immagazzinato nell’ultimo periodo. Dopo il week end tuttavia il caldo riprenderà probabilmente a intensificarsi.

Per il Centro-Sud invece l’evoluzione prevista non è delle migliori, per usare un eufemismo. L’ondata di calore infatti proseguirà a lungo senza alcuna tregua: le temperature rimarranno su valori molto elevati, anche superiori ai 40°C, con un ulteriore incremento nei primi giorni della prossima settimana, quando potrebbe raggiungersi il picco più alto. Solo dopo il 27-28 Luglio l’Anticiclone Africano potrebbe finalmente arretrare e lasciar spazio a un caldo più tollerabile, forse con l’arrivo anche di precipitazioni.

In conclusione, possiamo dire che l’ondata di calore continuerà senza variazioni per almeno altri 8-10 giorni al Centro-Sud mentre al Nord avremo dei momenti di tregua e temperature nel complesso meno roventi. A ogni modo essendo una previsione a lungo termine ci sono ancora margini di cambiamento, quindi vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.