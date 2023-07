Ci sono delle concrete preoccupazioni sul meteo per Agosto. Ovviamente noi non possiamo dire frasi a caso e dobbiamo constatare le affermazioni dai modelli. Però ci pare importante dire una cosa, anzi una domanda.

Agosto sarà bollente come questa metà di luglio? Ricalcherà un periodo di caldo estremo? Oppure avremo modo di vedere temporali violenti grandinate e temperature fresche? Andiamo a vedere quello che si dicono le ultime emissioni modellistiche.

Agosto caldo ma non troppo

Gli autorevoli centri meteorologici internazionali, che studiano le tendenze meteo a medio e lungo termine, propendono per il seguente fatto. Dovrebbe arrivare un periodo agostano di caldo moderato e temperature non eccessive, ma solo in riferimento alle ultime estati.

Questo vuol dire che il caldo ci sarà eccome. Però dovrebbe essere meno violento degli ultimi anni e soprattutto interrotto -di tanto in tanto- da qualche break temporalesco. Il problema però è che queste tendenze non ci dicono né la durata né tantomeno come viene interrotto il caldo.

Nel senso che, come abbiamo già spiegato più volte, alla fine di un’ondata di calore intensa spesso i temporali possono essere davvero molto violenti.

Caldo intenso non escludibile

Ovviamente, quando trattiamo una tendenza a lungo termine, non possiamo affatto escludere che sia ritoccata al rialzo. In altre parole, non possiamo affatto dire che il caldo non sia più violento di quello che propongono le anomalie sulle mappe.

Ricordiamo che questi sono prodotti sperimentali e quindi soggetti a degli errori marginali. Però ovviamente non sono cose da buttare. Hanno una valenza utile per capire se ad esempio possiamo recuperare una siccità oppure sarà un’Estate infernale.

Per adesso, le cose stanno andando discretamente, poi sta per arrivare un’ondata di caldo forte e Agosto dovrebbe essere una via di mezzo tra anni recenti, dove è stato un inferno, e annate passate, dov’era senz’altro più gradevole.