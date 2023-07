Le condizioni meteo a livello italiano sono chiare: un’autentica lingua di fuoco sta per arrivare, un’alta pressione devastante e mastodontica. Sarà la settimana peggiore dell’anno e vivremo davvero un caldo pesante. Ma ci sono alcune novità, che vogliamo sottolinearvi in questo nostro nuovo articolo.

La timeline del caldo

Il picco sarà tra Mercoledì e Giovedì, giornate dove la “lingua” africana si allungherà ancora verso l’Italia centro-meridionale provocando un lieve ulteriore aumento termico. Il caldo diverrà ancor più intenso quindi al Centro-Sud, con temperature che potranno arrivare a toccare i 39-42 gradi sulla Sardegna e nelle zone interne del Sud, specie fra Puglia, Basilicata e Calabria.

E non sono escluse punte localmente intorno ai 45 gradi sulla Sardegna e nelle interne Siciliane. Insomma un vero inferno! Ma ecco la novità, che riguarderà però solo alcune regioni e non tutto il Paese.

La sorpresa: c’è un ridimensionamento per alcune zone

Discorso diverso invece per il Nord Italia, che proprio Giovedì potrebbe invece intravedere già un primo ridimensionamento dell’Anticiclone e del caldo, con temperature in (moderato) calo. Il prezzo da pagare sarebbero temporali violenti e grandine, ma su questo punto non ci si può sbilanciare ora.

C’è una cosa da tener d’occhio: la probabile persistenza dell’alta pressione africana anche nei giorni successivi. In base agli ultimi aggiornamenti meteo, la cupola anticiclonica dovrebbe persistere anche per tutto il fine settimana, se non oltre, sulle regioni centro-meridionali, continuando a portare temperature sempre molto elevate.

Alla luce di ciò, è quantomai realistico pensare ad un incremento dei tassi di umidità e di conseguenza la percezione di disagio fisico, soprattutto nelle zone costiere e nelle grandi città, dove influisce anche il noto fenomeno meteo dell’isola di calore.

Con queste condizioni, la temperatura farà molta fatica a calare anche di sera e di notte. Prepariamoci a vivere le cosiddette “notti tropicali”, con temperature superiori anche ai 24-25 gradi e afa alle stelle, nonché oltre 30 gradi alla mezzanotte!