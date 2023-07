Non una, ben due perturbazioni potrebbero mettere a dura prova l’Estate in Italia. Non ci sono più dubbi sulla prima, qualche dubbio in più invece c’è sulla seconda. Le condizioni meteo, tuttavia, sono destinate a peggiorare con l’inizio del mese di Agosto.

L’ultimo mese dell’Estate meteorologica, proprio nel pieno del Solleone, ovvero il periodo solitamente più caldo per la nostra penisola, rischia di subire un pesante contraccolpo. Potremmo parlare di un contraccolpo inaspettato dopo un mese di Luglio clamorosamente caldo, anche troppo, tanto da porlo tra i più caldi di sempre in Italia.

Prima perturbazione di Agosto

Dopo tutto questo caldo rischiamo di passare all’estremo opposto, ovvero in un contesto troppo più fresco del normale e anche molto perturbato. Al momento i centri meteo più importanti concordano con l’arrivo di almeno due perturbazioni distinte, entrambe di stampo nord-atlantico ed entrambe ricche di aria fresca e temporali.

La prima è confermata tra 3 e 6 Agosto: saranno giorni molto più freschi del solito e anche molto instabili, a partire dal nord Italia. I temporali potrebbero rivelarsi violenti, ricchi di grandine e colpi di vento. Non è da sottovalutare, infatti, l’arrivo di aria troppo fresca nel pieno dell’Estate, soprattutto in un Mediterraneo ricco di calore ed energia dopo un Luglio così rovente.

Basterà già solo questa perturbazione per mandare in fumo i piani di tanti italiani che proprio nella prima decade di Agosto decideranno di concedersi qualche giorno di relax.

Seconda perturbazione di Agosto

Aumentano sempre più le probabilità riguardo l’arrivo di un’altra perturbazione nei giorni successivi, ovvero tra 7 e 9 Agosto. In questo caso saranno nuovamente le regioni del nord il principale obiettivo di fresco e temporali. Ma anche il resto d’Italia potrebbe vivere un nuovo guasto dopo qualche ora di caldo e tranquillità.

Vacanze di Ferragosto?

Ancora presto per dirlo, ma pare che la seconda decade di Agosto, quella che ci traghetterà al Ferragosto, possa rivelarsi più stabile e calda. Ma per il momento si tratta solo di mere ipotesi meteo a lungo termine.