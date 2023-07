Questo Luglio è un mese ultra estremo. Caldissimo al Centro-Sud, pieno di fenomeni violentissimi al Nord. Tra Martedì 25 e Mercoledì 26 la fine del caldo è sicura per tutti. Ad un prezzo carissimo: il concreto rischio di fenomeni forti, anzi fortissimi. Il rischio di grandinate e venti forti è alto.

Basti pensare alla devastazione del 22 Luglio, con due tornado segnalati e un numero imprecisato di grandinate, con feriti e danni per centinaia di migliaia di euro.

Fenomeni estremi: un cruccio sempre più frequente

Purtroppo, l’estremizzazione meteo risulta evidente ed inequivocabile, non si può più negare. Le cronache dei TG e di Internet sono piene zeppe di video e filmati con annessa devastazione e danni ingentissimi. Ricordiamo che è proprio in Estate che tocca il massimo della sua potenza.

Per tornare a respirare e a godere di serate fresche serve aria fresca in quota. Ma quest’ultima si deve necessariamente scontrare con quella assai caldo-umida preesistente. Ciò crea le condizioni predisponenti per temporali fortissimi. Un tempo erano molto localizzati, ma ora diventano vieppiù estesi e intensi.

Alcune considerazioni da sapere per bene

Tale fenomenologia estrema ahinoi non si può prevedere, se non a pochissime ore (o minuti!) dall’evento, in quanto interessa aree localizzate ed è facile che non si formi o meno a seconda di piccole condizioni al contorno, non visibili dai modelli a lunga gittata.

Facciamo un esempio concreto. Se tra 5 giorni è previsto un fronte temporalesco, sappiamo che sicuramente ci saranno temporali violenti o grandinate, ma NON dire con precisione nel comune X o in quello Y.

E se poi non dovesse accadere alcunché? Tanto meglio! Pericolo scampato, danni e vittime evitate! Non diamo la colpa ai modelli. Essi ci dicono la PROBABILITA’ di un evento estremo, non la certezza o la sua traiettoria. Quando c’è il pericolo dobbiamo solo sapere che si deve stare in allerta. Ed evitare comportamenti imprudenti…