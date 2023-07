Il grande caldo africano è pronto ad attanagliare l’Italia, in particolare le regioni del centro-sud e le isole maggiori. Nel pieno di Luglio, nel pieno dell’Estate, l’anticiclone africano premerà sull’acceleratore dando vita a quella che sarà, con alta probabilità, la più forte ondata di caldo della stagione. La prossima sarà una settimana caratterizzata da condizioni meteo anomale, sia per il grande caldo e sia per i violenti temporali.

Ma facciamo maggior chiarezza: il caldo africano avvolgerà principalmente le regioni del centro-sud, mentre il nord si ritroverà sul bordo dell’anticiclone, dove qualche refolo fresco atlantico riuscirà a farsi largo con più facilità. Proprio questi refoli freschi atlantici potrebbero dar luogo a violenti temporali e grandinate, soprattutto tra 12 e 15 Luglio.

CALDO ESTREMO IN VISTA

Se al nord avremo condizioni di maggior instabilità e caldo meno incisivo, lo stesso non potremo dirlo per il resto d’Italia. Il promontorio sub-tropicale invierà impulsi caldi a più riprese: si ergerà un flusso molto caldo proveniente direttamente dal Sahara algerino e dal Marocco, il quale trascinerà sull’Italia temperature estremamente alte anche per il pieno dell’Estate.

Non a caso le temperature saranno superiori alle medie del periodo di almeno 12-14°C su tutto il sud per diversi giorni consecutivi tra 12 e 15 Luglio. Per essere più chiari le temperature saranno spesso comprese tra i 33 e i 41°C: i valori più bassi saranno quelli costieri e montani, quelli più alti riguarderanno pianure, colline a medio-bassa quota e settori interni lontani dal mare. Inoltre alcune località più riparate, come nel foggiano, nel materano, nel catanese, nel siracusano, nel ragusano, nel cosentino potremo raggiungere temperature clamorose di 44-45°C.

Insomma è chiaro che parliamo di temperature elevatissime, eccezionali e molto pesanti. Tutta la seconda decade di Luglio rischia di presentare temperature molto alte, sia di giorno che di notte.

L’arrivo delle famigerate “notti tropicali” è un altro punto a sfavore di questa ondata di caldo! Sul Meridione e le isole maggiori avremo temperature minime superiori ai 25-27°C, un fattore decisamente sgradevole considerando che solitamente, nelle notti d’Estate, ricerchiamo un pizzico di refrigerio.

Per una svolta meteo occorrerà attendere, probabilmente, la terza decade di Luglio.