Altro che caldo estremo! Agosto si presenterà con condizioni meteo quasi del tutto opposte, estreme verso fresco e maltempo. Non c’è spazio per le vie di mezzo: anche questo è un evidente segnale del cambiamento climatico sempre più spinto nel Mediterraneo.

Dopo un Luglio da dimenticare per le altissime temperature percepite per troppi giorni consecutivi, ora Agosto ci riserverà un severo peggioramento con temperature in forte calo, anche di parecchi gradi al di sotto delle medie del periodo.

Peggioramento nel pieno del Solleone

Ci troviamo nel cuore del Solleone, solitamente il periodo dell’anno più caldo e stabile. Ma questa volta la stabilità si farà da parte, quantomeno tra 3 e 6 Agosto, lasciando spazio ad un deciso peggioramento ad opera di una vasta perturbazione nord-atlantica.

Saccatura colma di aria fresca

La massa d’aria nord-atlantica sarà colma di aria fresca, o molto fresca, di origine artica. Essa si fionderà dapprima sull’Europa centrale per poi dilagare nel Mediterraneo a partire dal 4 Agosto, con effetti non indifferenti. Le temperature crolleranno dapprima al nord e a seguire anche al centro e al sud. La colonnina di mercurio scenderà di oltre 8-10°C, fino a portarsi al di sotto delle medie del periodo su tutto lo Stivale.

Grazie a questo poderoso calo termico sarà inevitabile la formazione di violenti temporali soprattutto al nord e sul lato adriatico. Non escludiamo l’arrivo di nubifragi e grandine di grosse dimensioni specie tra 3 e 4 Agosto al nord e poi il 5 Agosto al centro e sul lato Adriatico.

Depressione più autunnale che estiva

Ebbene sì, i centri di calcolo mostrano quella che potrebbe rivelarsi un’autentica perturbazione autunnale, in netto anticipo sulla tabella di marcia. L’aria fresca scaverà una depressione sul mar Ligure, in rapido movimento verso sud. Oltre ai temporali intensi avremo anche piogge diffuse legate ai fronti di questa depressione.

Nei prossimi aggiornamenti meteo arriveranno senz’altro dettagli più precisi su questo nuovo peggioramento.