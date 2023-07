C’è tanta curiosità nel capire quando finirà, finalmente, questa intensa ondata di caldo che sta attanagliando gran parte d’Italia. Ebbene le previsioni meteo a riguardo non sono particolarmente positive, considerando che il caldo si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni.

L’anticiclone africano muoverà vaste masse d’aria calda sub-tropicale, proveniente direttamente dal deserto del Sahara, verso l’Italia ricoprendola da nord a sud per molti giorni consecutivi. Tra lunedì e giovedì il caldo sarà intenso, fastidioso e insopportabile su tutta la penisola, dalla Val Padana alla Sicilia, senza alcuna località esclusa.

Le temperature, ovviamente, saranno variegate a seconda della posizione geografica e della morfologia del territorio. Le zone interne del sud e delle isole maggiori saranno quelle più duramente colpite dalle alte temperature: pensate che tra martedì e giovedì sarà facile imbattersi in temperature comprese tra i 40 e i 44°C. Raggiungeremo questi valori, altissimi, per più giorni consecutivi e basterà già questo fattore a rendere questa ondata di caldo tra le più potenti degli ultimi anni e degli ultimi decenni.

CALDO INTENSO ANCHE NEL PROSSIMO WEEK-END

Come se non bastasse il caldo estremo rischia di persistere su centro, sud e isole maggiori anche nel prossimo week-end, ovvero tra 21 e 23 Luglio. Praticamente avremmo a che fare con una intera settimana fatta di temperature eccezionali sia di giorno che di notte. Non si escludono picchi isolati di 45°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria. Parliamo di temperature estreme e storiche, potenzialmente in grado di minacciare i più recenti record di caldo raggiunti in Italia negli anni scorsi.

Le notti saranno insopportabili specie sulle coste e le pianure: le temperature minime, infatti, potrebbero non scendere sotto i 28-30°C.

CAMBIAMENTO A PARTIRE DAL NORD

Ma fortunatamente si intravede la data del cambiamento tanto atteso. A partire da venerdì 21 le temperature potrebbero cominciare a scendere al nord fino a rientrare nella normalità nel corso del prossimo week-end. Ovviamente questo calo termico non passerà inosservato: c’è il rischio di potenti temporali e grandinate, come vedremo nei prossimi articoli.

Per il resto d’Italia potrebbe essere necessario attendere il 25 Luglio. Prima di questa data, non si saranno particolari cambiamenti del meteo.