I modelli meteo stanno mostrando importanti variazioni della circolazione atmosferica a livello europeo. Ciò potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle condizioni del tempo della prima metà di Agosto, che potrebbe essere realmente variabile, addirittura fresca per certi versi.

Secondo alcuni centri di calcolo potremmo registrare ben due incisivi peggioramenti di matrice nord atlantica, ovviamente associati ad altrettante consistenti rinfrescate, stavolta per tutti. Nel mezzo potrebbero esserci dei tentativi di consolidamento da parte dell’anticiclone africano, ma a quanto pare stavolta non sembra avere la forza che ha avuto in Luglio (e menomale…)

Il tempo in esame

Nelle prossime giornate le massime potranno superare quota 35 gradi in diverse località d’Italia, ma in maniera assai meno diffusa di alcune settimane fa. Se non avessimo vissuto l’epocale ondata di caldo precedente, quella attuale sarebbe stata di debole o moderata entità.

Come sempre, prestiamo molta attenzione alle regioni del Nord, perché qui potrebbero verificarsi ulteriori intensi temporali. Attenzione che tra domenica e metà della prossima settimana i fenomeni meteo più intensi dovrebbero essere meno vivaci, confinandosi in modo particolare sulle Alpi. Poco sulle pianure, per giunta fenomeni passeggeri.

Agosto parte freddo?

Proprio così, Agosto potrebbe partire addirittura freddo, in quanto le variazioni della circolazione atmosferica europea potrebbero innescare tutta una serie di eventi meteo a catena, che coinvolgerebbero anche le nostre regioni

Nota bene: stiamo parlando di due corposi peggioramenti. Uno nella seconda metà della prossima settimana, l’altro nella prima metà di quella successiva. Occhio bene a quest’ultimo. Stavolta sì che potremmo rischiare grosso, con fenomenologia diffusa e severa

Le conclusioni dell’articolo

Peggioramenti che potrebbero avere poi degli strascichi anche successivamente, portandoci pertanto verso Ferragosto con un quadro atmosferico sicuramente più variabile di oggi.

Ciò sarebbe un importante cambiamento, fatto di frescura, piogge e temporali. Da qui il nodo eventi meteo estremi. Purtroppo dobbiamo conviverci, anche se pare che la probabilità di rivedere certi mostri sia…bassa, ma non nulla!