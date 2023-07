Luglio volge al termine, in uno scenario meteo più normale dopo tanto caldo africano che ci ha assediato di continuo per oltre due settimane. Ora arriva Agosto che promette non poche sorprese, con l’Estate che potrebbe subire un duro colpo dopo i primi giorni del mese.

Andiamo con ordine. La prossima settimana inizierà ancora in un regime estivo decisamente normale. Qualche temporale interesserà le montagne, principalmente le Alpi, ma l’anticiclone garantirà condizioni meteo diffusamente stabili e con caldo moderato al Sud, in attenuazione rispetto al weekend.

Qualche temporale più organizzato si presenterà tra martedì e mercoledì, a causa del passaggio delle code di fronti perturbati a lambire le Alpi. L’attività temporalesca si limiterà alle aree alpine, prealpine, con qualche sconfinamento alle alte pianure.

La maggiore instabilità al Nord sarà il preludio ad un peggioramento meteo ben più importante, che potrebbe portare una vera e propria burrasca estiva. Tra giovedì e venerdì un intenso fronte perturbato irromperà sul Nord, collegato all’affondo di una saccatura fredda nord-atlantica.

Non mancheranno rovesci e temporali anche forti, in quanto il fronte sarà sospinto da masse d’aria piuttosto fresche per il periodo. Oltre ai temporali, tornerà persino la neve sulle Alpi a quote di poco superiori ai 2000 metri. Avremo una fase perturbata atipica per l’inizio di Agosto.

Il passaggio perturbato sembra infatti in grado di penetrare con decisione sul Mediterraneo, tanto da scivolare verso il Centro-Sud Italia nel weekend. L’affondo della saccatura sarà così importante che piloterà un vero vortice freddo sull’Italia.

Piogge e temporali potrebbero quindi sferzare l’intera Penisola, con un netto calo termico esaltato da sostenuti venti settentrionali. La colonnina di mercurio si porterà diffusamente sotto media, ci sarà un vero e proprio break dell’Estate.

Quando tornerà il caldo, quello vero? Probabilmente ci sarà attendere almeno sino al 10 Agosto, se non oltre. Di certo prima non si presenteranno le condizioni per nuove imponenti rimonte dell’anticiclone africano, con la prima parte di Agosto all’insegna dell’instabilità e del fresco.