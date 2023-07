Il mes e di Luglio è iniziato sulla stessa falsa riga di Giugno, con un tempo spiccatamente instabile e un clima si caldo, ma senza eccessi. Merito delle correnti occidentali atlantiche che hanno mantenuto la calura su valori termici accettabili, più o meno in linea con la media.

Ora però le cose stanno per cambiare e presto avremo a che fare con un vero e proprio stravolgimento meteo. Come preannunciato da tempo infatti l’Anticiclone Africano farà il suo ritorno sull’Italia, portando una nuova e intensa ondata di caldo e mettendo la parola fine alla fase instabile dell’ultimo periodo.

L’inizio dell’ondata di calore

I primi effetti li avremo nel corso di Giovedì-Venerdì, quando è previsto un forte aumento delle temperature sulle Isole Maggiori, ma il cambiamento lo percepiremo maggiormente a partire dal weekend, con il progressivo avanzare del vasto promontorio nord-africano verso l’Italia peninsulare. Nel fine settimana infatti le temperature aumenteranno su tutto il paese portandosi su valori nettamente al di sopra delle medie, soprattutto nella giornata di Domenica, quando spunteranno i primi 35-36 gradi da nord a sud.

Apice del caldo la prossima settimana

Questo sarà molto probabilmente solo l’antipasto: il pranzo completo verrà servito a inizio settimana, quando l’Anticiclone Africano si far ancor più intenso e il clima diverrà ancora più rovente. Fra Lunedì e Mercoledì/Giovedì potremmo vivere le giornate più calde, con temperature che toccheranno agevolmente valori fra i 35-38 gradi da nord a sud, addirittura supereranno la soglia dei 40 gradi sulle Isole! Farà sempre più caldo anche di notte: in molte città si farà fatica a scendere sotto i 26-25 gradi per intenderci.

Quanto durerà? Rischio persistenza

A questo punto è lecito chiedersi quanto durerà questa ondata di caldo africano, perché sopportare temperature così elevate per molti giorni non sarebbe facile, soprattutto per coloro che rimangono in città o vivono comunque esposti alla calura.

A questa domanda purtroppo non possiamo ancora rispondervi con certezza. Ma possiamo dirvi che le proiezioni dei più autorevoli modelli matematici non sono positive in tal senso: l’Anticiclone Africano potrebbe infatti persistere per gran parte della prossima settimana, mantenendo condizioni di caldo intenso almeno fino al prossimo week end. A quel punto, verso la metà del mese e poco oltre si intravedono segnali di un possibile abbassamento del flusso atlantico che potrebbe portare una rinfrescata a cominciare dal Nord Italia. Ma siamo nel lunghissimo termine e serviranno nuovi aggiornamenti per capire se questo scenario potrà effettivamente realizzarsi.

Ciò che è certo è che non si tratterà di un’ondata mordi e fuggi, come quella che ci ha interessati a Giugno. Stavolta l’Anticiclone Africano farà davvero sul serio!